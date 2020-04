Polonahí Slováci v chladnom lese: Nevyzliekli sa kvôli ženám! Prekvapí vás, čo je dôvod

Hore bez na pomoc bezbranným stvoreniam! Sexi tanečníci zo skupiny The Gentlemen Slovakia nafotili šteklivý kalendár.

Výťažok z predaja záberov s fešnými mužmi a rozkošnými štvornohými chlpáčmi poputuje do psích útulkov. Pomôcť útulkom chceli už dávno, ale vždy to realizovali každý osve, až prišla ponuka, ktorá všetko zmenila.

„Oslovila ma Martina Gajdošová, ktorá je trénerkou psíkov v Senici, či by sme nenafotili charitatívny kalendár. A úplnou náhodou mi napísal známy fotograf Mio Fallen hneď na druhý deň s tou istou ponukou a všetko do seba zapadlo,“ hovorí Lucas (29), jeden z členov skupiny. To bolo v novembri a v decembri sa už fotilo.

„Fotenie trvalo približne 3 hodiny, v decembri, vonku asi 6 stupňov, to bolo asi najťažšie. Pomáhal nám teplý čaj a zvládli sme to,“ spomína so smiechom. Do projektu išli pre časovú tieseň štyria členovia skupiny. Psíky na fotografiách sú vycvičené, dva patria organizátorke Martine Gajdošovej a najmenší práve Lucasovi. Kalendár vyšiel z tlače koncom januára, no pre opatrenia v rámci šírenia koronavírusu nestihli jeho uvedenie na trh aj s uvádzacou šou. Idea však zostáva aj naďalej, jeho predajom chcú totiž pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú – opusteným zvieratkám. „Kalendár stojí 15 eur plus poštovné. Výťažok putuje do psích útulkov, vybrali sme jeden v Trnave a druhý psí útulok Na konci sveta – Ptrukša,“ dodáva.