Megaproces v kauze popravy novinára a jeho snúbenice: Kuciaka († 27) si pred vraždou prehadzovali traja policajti

Megaproces pokračuje napriek pandémii. Pojednávanie v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej († 27) sa v stredu uskutočnilo za prísnych hygienických opatrení.

Dostavil sa naň len mafiánsky podnikateľ Marián Kočner (56), ktorý je obvinený z objednania popravy. Na súde zazneli dôležité výpovede o tom, prečo NAKA lustrovala Kuciaka pár mesiacov pred vraždou. Sudkyňa na začiatku uviedla, že sa budú čítať listinné dôkazy. Ešte predtým však Kočnerov obhajca Marek Para vzniesol námietku zaujatosti voči členom senátu. Kočnerovi sa nepáčilo, že súd odsúdil strelca Miroslava Marčeka na 23 rokov, pričom v rozsudku bolo, že vraždil na Kočnerovu objednávku.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Kočnerovo meno bolo však v rozsudku anonymizované a spomína sa len v iniciálach M. K. „Bol som identifikovaný bez toho, aby som bol uznaný za vinného,“ napísal Kočner v námietke a tvrdil, že bola porušená jeho prezumpcia neviny. Jeho námietku napokon zamietli s tým, že existuje rozsudok súdu v Štrasburgu, ktorý povoľuje, aby sudcovia rozhodovali aj v prípade, ak už bol niekto v rovnakej kauze uznaný za vinného.

Bödör zmizol zo Slovenska

Následne súd pristúpil k čítaniu výpovedí svedkov, ktorých nebolo potrebné predvolať osobne. Začalo sa výpoveďami tých, ktorí si kupovali SIM karty na svoj občiansky preukaz a následne ich predávali iným. Takéto karty si kúpil aj Andruskó. Marček so Szabóom ich potom používali pri plánovaní a vykonaní popravy. Čítali sa aj výpovede policajtov, ktorí mali dočinenia s Kuciakovým sledovaním. V ich vyjadreniach sú viaceré rozpory.

Bývalý šéf finančnej spavodajskej jednotky NAKA Pavol Vorobjov najprv uviedol, že pokyn na sledovanie mu dal bývalý policajný prezident Tibor Gašpar, ktorý je príbuzným nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra. Ten mal podľa svedka Petra Tótha financovať Kuciakovo sledovanie. Vorobjov však svoje tvrdenie v druhej výpovedi poprel.

Priznal, že pred druhou výpoveďou sa s Gašparom stretol, no necítil z jeho strany nátlak na svoju osobu. Bödör, ktorý mal aj Kočnerovi vynášať informácie z vyšetrovania Kuciakovej vraždy, zmizol zo Slovenska. Už niekoľko týždňov sú on aj jeho rodina v zahraničí. Jeho právnik však televízii Markíza vyvrátil informácie o tom, že by utiekol a tvrdí, že je v Dubaji, odkiaľ sa nevie dostať domov pre pandémiu koronavírusu.

Ako vypovedali policajti o sledovaní novinára

Gašpara z výpovede o Kuciakovi vymazal Otvoriť galériu Gašpara z výpovede o Kuciakovi vymazal Zdroj: anc

Pavol Vorobjov (bývalý šéf finančnej spravodajskej jednotky NAKA)

- „V letných mesiacoch v roku 2017 na mňa bola prenesená požiadavka stotožnenia osoby Jána Kuciaka. Túto požiadavku som preniesol na podriadeného vedúceho analytického oddelenia Michala Zubčáka,“ píše sa vo Vorobjovovej výpovedi. Na otázku, čo bolo dôvodom sledovania, odpovedal, že na to si nespomína.

- V prvej výpovedí uviedol, že pokyn sledovať Kuciaka prišiel od bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara. V druhej výpovedi už hovoril niečo iné. „V predošlej výpovedi som uviedol, že to bola požiadavka pána Gašpara, ale s odstupom času si nespomínam, odkiaľ tá požiadavka prišla. Moja domnienka spočívala z toho, že sme spolu intenzívnejšie komunikovali. Domnienka, že som mu ju odovzdal, vyplývala z vyššie uvedených skutočností. Vzhľadom na väčší časový odstup si nepamätám, či si po lustráciu niekto prišiel. Je možné, že si ju nikto neprevzal.“

- Gašpar aj Vorobjov bývajú na rovnakej ulici v Nitre. Gašpar tvrdí, že u Vorobjova bol len raz a súkromne sa nestretávali. „Ja som mu povedal, že robí chybu a že sa zariadim podľa seba. Nepoznám jeho manželku ani jeho deti,“ povedal Gašpar.

Odmietam, že by som zadal príkaz na lustráciu Kuciaka Otvoriť galériu Odmietam, že by som zadal príkaz na lustráciu Kuciaka Zdroj: anc

Tibor Gašpar (bývalý policajný prezident)

- „Príkaz na lustráciu Jána Kuciaka som nedal, kategoricky to odmietam,“ prečítala sudkyňa z výpovede. Gašpar odmietol, že by Kočnera poznal, ale priznal, že s Bödörom sú rodina.

- Gašpar dostal na výsluchu otázku, či mal ako policajný prezident informáciu, že vyšetrovací tím pracoval s verziou, že objednávateľom vraždy môže byť Norbert Bödör. „Neviem, či to bola oficiálna verzia. Viem, že sa ju médiá snažili vnútiť do konania. Médiá sa snažia vytvárať dojem, že bol informovaný o pripravovaných úkonoch,“ odpovedal.

Myslel si, že ide o bežné preklepnutie Otvoriť galériu Myslel si, že ide o bežné preklepnutie Zdroj: anc

Michal Zubčák (vedúci analytického oddelenia, ktorý spracovával výsledky sledovania Kuciaka)

* Vo výpovedi priznáva, že pokyn na lustráciu mu dal Pavol Vorobjov. Zdalo sa mu to ako bežné zadanie. Povedal, že pred Kuciakom sledoval 27 novinárov v kauze bývalého bankového úradníka Filipa Rybaniča. „Myslel som si, že je to doplnenie tej žiadosti z februára 2017 k prípadu Rybanič. Bežne sa analýzy dopĺňali a rozširovali,“ povedal vo výpovedi.

REAKCIA KOČNERA: „Dátum objednania lustrácie Jána Kuciaka 22. augusta nesúvisí s mojou osobou. Nikto nehľadal dôvod, prečo to bolo práve v tento deň. Čo sa stalo v živote Jána Kuciaka v tento deň? K tomu sa možno vyjadrím neskôr.“

* Právnik Kušnírovej Kvasnica pripomenul, že Kuciak konfrontoval Kočnera už v júni 2017.

Pokyn na novinára dostal ústne

Miroslav Vereš (vykonávateľ Kuciakovej lustrácie)

- Na výsluchu uviedol, že pokyn na sledovanie dostal telefonicky od Michala Zubčáka 7. septembra 2017. Zdalo sa mu to zvláštne, lebo bežne dostával takéto pokyny písomne. Nevedel, pre koho Zubčák lustráciu potrebuje. „Nevedel som, pre koho to je, za akým účelom, bol to rozkaz nadriadeného. Ani som sa nepýtal, pre mňa to bolo ukončené a zabudol som na to. Vybavilo sa mi to až v momente, keď to meno bolo dlhšie omieľané v médiách,“ píše sa v policajtovej výpovedi.