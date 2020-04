Stará láska nehrdzavie? Bruce Willis v karanténe so svojou ex

Stará láska nehrdzavie? Bruce Willis (65) je v karanténe s bývalou manželkou Demi Moore (57), s ich tromi dcérami, ich frajermi a Deminým dlhoročným asistentom.

Zdá sa, že majú každý deň čo robiť. Bruceova súčasná žena Emma Heming (41) je doma s ich dcérami sama. Herec očividne udržuje dobré vzťahy s bývalou manželkou. Až natoľko, že je v karanténe s ňou a ich dospelými dcérami a svoju súčasnú ženu Emmu (41) nechal doma s dvoma malými dcérkami. Demi uverejnila fotku, na ktorej sú všetci spolu u nej doma na gauči.

Ona a Bruce boli manželmi od roku 1987 do roku 2000 a majú spolu tri dcéry – najstaršiu Rumer (31), ktorá sa do rodinnej karantény pridala len nedávno, prostrednú Scout (28) a najmladšiu Tallulah (26). Nie je úplne jasné, prečo Bruce a Emma nie sú v karanténe spolu, no komentáre na sociálnych sieťach hovoria za všetko. Emme síce chýba, no má dosť starostí aj bez ďalšieho „dieťaťa“ - Brucea. Venuje sa biznisu a vyučovaniu svojich dvoch dcér.