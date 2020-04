Sexi MMA bojovníčka ako ju nepoznáte: S manželom si zacvičila úplne nahá!

Paige Vanzat (26) je MMA bojovníčkou, ktorá vlastne ani nemusí chodiť do ringu na to, aby sa o nej písalo. Stačí jej na to Instagram.

Jedna z najsexi športovkýň sveta si karanténu s manželom kráti naozaj svojky a pikantne. S manželom Austinom Vanderfordom, ktorý je taktiež MMA zápasníkom si vymysleli zaujímavú výzvu. Na fotkách sa navzájom obracajú úplne nahí.



Američanka Paige minulú sezónu nenastúpila ani na jeden súboj. Dôvodom bola jej zranená ruka. To ju však mrzieť určite nemusí. Po finančnej stránke si totižto dokáže zarobiť slušné peniaze aj cez Instagram. Všetky potrebné predispozície na to určite má. Posúďte sami.