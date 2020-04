V brazílskych dunách si splnila sen! Je to ako v biblickom raji, hovorí Zuzana Vráblová

Sny sa majú plniť. Tak touto motivačnou vetou sa riadila najlepšia slovenská wakeskaterka Zuzana Vráblová (30), keď ešte pred pandémiou koronavírusu vybaľovala svoje kufre na severovýchode Brazílie. Vodné plochy v lagúnach národného parku Lencóis Maranhenses jej pripadali ako keby bola v biblickom raji!

„Najväčším zážitkom bolo to, že som sa ocitla na mieste, ktoré som predtým videla iba cez obrazovku svojho počítača alebo telefónu a snívala o ňom. A teraz som tam zrazu bola a mala možnosť robiť to, čo ma baví najviac - wakeskating,“ zaspomínala si Vráblová na prvý kontakt s lagúnou pre RedBull.sk.

Okrem nádherného prírodného unikátu, jazdenia a vydarených trikov bol tento projekt aj veľkým dobrodružstvom: „Od príletu do mestečka Sao Luis už nikto nerozprával po anglicky. Jedlo sme si nevyberali, ale jedli sme, čo nám dali - takže sme mali každý deň krevety,“ pokračovala šesťnásobná majsterka sveta, ktorá si v lagúne vyskúšala viaceré nové triky do svojej zostavy.



A kam sa po skončení pandémie chce vybrať? „Moje tipy sú: Havasu Falls v Grand Canyon v Arizone, Jiuzhaigou National Park v Číne, alebo aj Blue Lagoon Geothermal Spa na Islande. Pozrieť sa na tieto miesta by bol zážitok,“ zakončila wakeskaterská hviezda.

Čo je wakesKATING

Je to vodný šport, ktorý vznikol kombináciou vodného lyžovania, snoubordingu a surferských techník. Jeho história siaha do osemdesiatych rokov minulého storočia. Niektorí skúšali jazdiť za člnom alebo ich pozdĺž pobrežia ťahalo auto. Stále viac populárnejšou verziou sa stáva wakebordovanie na vleku.