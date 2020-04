Automobilky na kolenách: Odborníci predpovedajú obrovské škody

Odstávky v automobilovom priemysle v Európe a Severnej Amerike môžu podľa odhadu expertov spôsobiť straty tržieb vyššie ako 100 miliárd USD (92,02 miliardy eur), ak budú továrne na oboch kontinentoch zatvorené do konca apríla.

V Európe môžu straty z predaja dosiahnuť 2,6 milióna automobilov v hodnote 66 miliárd eur, zatiaľ čo v Severnej Amerike sa zatiaľ predpokladá pokles predaja o 2 milióny automobilov v hodnote približne 52 miliárd USD. A to len v prípade, že továrne zostanú zatvorené len do konca tohto mesiaca. Ukázali to výpočty Iana Henryho z prieskumnej spoločnosti AutoAnalysis pre britské združenie výrobcov automobilov SMMT.

Podľa Henryho každý ďalší týždeň by zatvorenie tovární stálo európsky automobilový priemysel ďalších 8 miliárd eur a v Severnej Amerike by toto číslo mohlo dosiahnuť 7,5 miliardy USD. Všetky veľké európske a severoamerické automobilky zatvorili svoje závody minulý mesiac pre blokády, ktoré majú brániť šíreniu vírusu. A tiež, aby ochránili zamestnancov a reagovali tak aj na nižší dopyt.

Mnohé firmy pôvodne počítali s tým, že opätovne spustia výrobu koncom marca alebo začiatkom apríla, ale od týchto plánov neskôr upustili. Niektorí vrátane spoločností Nissan, Ford a General Motors teraz tvrdia, že ich závody sú zatvorené na neurčito. Henry pre noviny Financial Times povedal, že neočakáva návrat späť k normálu skôr ako v máji.

Automobilky tiež presunuli stovky tisíc zamestnancov do vládnych schém podpory miezd a vzali si miliardové úvery, aby im pomohli prekonať blokády. Celkové finančné škody pandémie na toto odvetvie v tejto chvíli nie je možné odhadnúť, aj keď generálny riaditeľ koncernu Volkswagen Herbert Diess povedal, že nemecká automobilka prichádza týždenne o zhruba 2 miliardy USD. Údaje o predaji automobilov odhalili, že v západnej Európe minulý mesiac klesol odbyt o približne dve tretiny a v USA dosiahol najnižšiu úroveň za 10 rokov.

Oba trhy očakávajú v apríli ďalší pokles, keďže spotrebitelia sa musia zdržiavať doma a predajne áut zostávajú zatvorené. A hoci sa po zrušení reštrikcií nákupy, ktoré boli iba odložené, budú môcť konečne realizovať, ekonómovia zároveň očakávajú, že recesia ekonomík a pokles zamestnanosti znížia dopyt po vozidlách. V Číne poklesol predaj automobilov vo februári takmer o 80 %. V marci sa už čiastočne zotavil a znížil sa o 36 %.