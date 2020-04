Šok v Neymarovej rodine! Jeho mama randí s 22 ročným chlapcom

Matka hviezdneho Neymara (28) má nového partnera. Nadine Goncalves si našla len 22 ročného nápadníka.

Neymarov biologický otec sa s matkou rozdelil v roku 2016. Od vtedy žila Nadine sama. Len prednedávnom na povrch vyplával fakt o tomto vzťahu. Zaujímavosťou je, že Neymarov nevlastný otec je od svojho „syna“ mladší o 6 rokov.



Znie to ako zlý vtip, no je to realita. Nedine Goncalves sa s týmto úlovkom pochválila na sociálnej sieti, kde zverejnila zaľúbenú fotku s priateľom. Jeho meno je Tiago Ramos.



V roku 2017 dal Tiago príspevok na Instagram, kde ospevuje svoj priaznivý vzťah a obdiv k Neymarovi a jeho talentu. „dodal mladý Tiago.Samotný futbalista komentoval príspevok svojej mamy slovami