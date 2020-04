Ponuka, ktorá sa neodmieta: Najproduktívnejší hráč Tipsport ligy odchádza do KHL!

Kariéra českého hokejového útočníka Jindřicha Abdula bude pokračovať v Kontinentálnej hokejovej ligy. Pre český web hokej.cz potvrdil, že už podpísal zmluvu, no meno svojho budúceho zamestnávateľa neprezradil.

"Dá sa povedať, že už mám o svojej budúcnosti jasno. Ešte to nie je oficiálne, ale zmluva už je podpísaná. Dostal som ponuku, ktorá sa neodmieta. Mám na mysli KHL. Rokoval som s tromi záujemcami, pričom jeden z nich rovno poslal zmluvu, takže nebolo čo riešiť," uviedol Abdul pre hokej.cz.

Dvadsaťštyriročný útočník pôsobil v uplynulých troch sezónach v slovenskej Tipsport lige. Postupne získal 26 a 35 bodov, v predčasne skončenom ročníku 2019/2020 sa stal so 62 bodmi najproduktívnejším hráčom súťaže. Jeho prvým slovenským angažmánom bol v sezóne 2013/2014 prvoligový Prešov. Jeho produktivita (55 bodov v 30 zápasoch) neunikla pozornosti klubov z najvyššej súťaže a následne strávil dva ročníky v Poprade. Pred sezónou 2019/2020 zamieril do Slovana. Jeho ďalšie kroky smerujú do najprestížnejšej európskej súťaže. "Nie je obvyklé, aby sa hráč dostal zo slovenskej extraligy priamo do KHL. Veľmi sa však na to teším, bude to výzva."