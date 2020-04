Pre koronavírus uzavreli 5 osád na východe Slovenska: Z Krompách hneď prvý deň utieklo niekoľko ľudí

Niektorí situáciu rešpektujú, iným sa vôbec nepáči. Od štvrtka platí v piatich lokalitách v spišskonovoveskom regióne karanténa, v ktorej sa ocitlo až 6-tisíc ľudí.

Ide o osady v obciach Žehra, Bystrany a tri ulice mesta Krompachy. Na dodržiavanie karantény dohliadajú policajti i vojaci. Proti ráznym opatreniam sa však ozývajú hlasy občianskych združení. Mimoriadne nariadenie oznámili premiér Igor Matovič a hlavný hygienik SR Ján Mikas v stredu po 22. hodine. V dotknutých oblastiach testy na COVID-19 potvrdili 31 pozitívnych prípadov. Ako uviedol Mikas, išlo o ľudí, ktorí pricestovali z Anglicka, Českej republiky či Maroka.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Radikálne riešenie odôvodňoval veľkým rizikom nákazy. „Pôvodne sme uvažovali nad tým, že budeme do karantény dávať osoby, u ktorých sa potvrdil tento vírus, avšak po zvážení miestnych podmienok a zvyklostí sme sa rozhodli, že uzavrieme určité osady,” zhodnotil hygienik s tým, že v podmienkach osád sa môže vírus šíriť až 13-krát rýchlejšie. Od štvrtka rána tak platí v obciach Žehra, Bystrany a v troch častiach mesta Krompachy karanténa.

Lieky v obálkach

Podľa starostov obcí zatiaľ prebieha všetko hladko a obyvatelia novinku rešpektujú. Pre ľudí sú zabezpečené aj potraviny a prísun pitnej vody. Ako uviedla primátorka Krompách Iveta Rušinová, u nich je zásobovanie zabezpečené cez obchodný reťazec, ale aj pomocou miestneho predajcu. Domácim ponúkali na predaj potravinové balíčky, ktoré obsahovali múku, cestoviny, zavárané mäso, trvanlivú salámu, kávu, chlieb, zemiaky a ďalšie. „Tento balíček stojí 15 eur a zabezpečovali sme to na základe pokynu vlády. Po prvom dni sme však zhodnotili, že zatiaľ bol o ich kúpu minimálny záujem, najviac sa kupovali cigarety,” povedala Rušinová. Lieky budú obyvateľom doručovať v obálkach ako to určili hygienici. Primátorka apelovala na miestnych, že karanténa je aktuálne najlepším variantom. „Nemáme tu veľa nakazených, ale je strašne veľa osôb, ktorí s nimi boli v kontakte a nedá sa to identifikovať,” konštatuje s tým, že je to lepšie ako všetkých týchto ľudí umiestniť do karanténnych ubytovní. Podľa jej slov sa však našli osoby, ktoré karanténu nerešpektovali. „V prvý deň niektorí ľudia z uzavretých lokalít utekali cez polia a lesy do mesta a po okolitých dedinách,” zhodnotila.

Košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová informovala, že situácia je zatiaľ pokojná, v prípade akýchkoľvek pokusov o únik z týchto osád sú policajti a armáda pripravení operatívne reagovať a vyčleniť ďalších príslušníkov, aby izolácia týchto osôb prebehla bez problémov a komplikácií.

Domáci však vravia, že v meste je pre koronavírus už niekoľko týždňov napätá situácia. Podľa Krompašana Tomáša videli do mesta a okolia prichádzať množstvo áut s anglickými i zahraničnými značkami. „Týchto ľudí mal štát posielať hneď do karantény, lebo predstavovali riziko,” kritizoval .

Nad radikálnym rozhodnutím predstaviteľov vlády sa pozastavil Pavel Hrica, riaditeľ jednej z organizácií, ktorá sa už roky venuje a pomáha ľuďom narodeným do generačnej chudoby. „Povedali, že tento drastický krok príde až keď bude nakazených 10 percent obyvateľov. A teraz zmätok, zasa zmena, zasa nič povedané neplatí a uzatvárajú sa celé komunity už pri pár prípadoch?” vyjadril sa Hrica. Kritizuje aj to, že potraviny nechal štát Rómov kupovať za vlastné, aj keď životom v karanténe prišli o živobytie. Ako Hrica informoval na sociálnej sieti, pre uzavreté osady sa im podarilo vybaviť 10-tisíc rúšok, ako aj spôsob, ako im ich dopravia. „V najbližších týždňoch budeme riešiť potravinové balíčky, vodu, drevo, hygienu, kde to bude potrebné,” uviedol.