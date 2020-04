Lobotka a Nízlová znechutení zo správania zdravotníka počas pandémie: Šok pri odbere krvi ich dcérke

Majú veľký strach! Speváčka Daniela Nízlová (33) odišla žiť aj s ich dcérkou za futbalistom Stanislavom Lobotkom (25) do slnečného mesta Neapol.

V Taliansku je už dlhodobo kritická situácia pre celosvetovú pandémiu koronavírusu. Zaľúbenci doteraz nemali problémy a napriek izolácii a zákazu vychádzania boli spokojní a šťastní. Pred pár dňami však zažili obrovský šok. Ich milovaná dcérka Linda mala zdravotné problémy a podstúpila odber krvi. Do ich vily tak musel prísť zdravotník, no ten si počas odberu stiahol ochrannú rukavicu!

Pre Nízlovú a Lobotku je ich trojmesačná dcérka Linda všetkým. Jej nedávne zdravotné problémy oboch vystrašili, a preto to okamžite riešili s odborníčkou. „Malá mala stále strašné koliky, do toho sa jej už začal vyhadzovať aj ekzém. A keď už nezabrali ani hypoalergénne mlieka, tak sme jej chceli dať po dohode s našou pediatričkou urobiť krvné testy,“ začala svoje rozprávanie pre Nový Čas Daniela, ktorá žije aj s celou rodinkou v Taliansku.

Práve tam zúri koronavírus v obrovskej miere. Starostlivá mama myslela hlavne na to, aby sa jej dcérke a ani jej a partnerovi Lobotkovi nič nestalo. „Vybavili nám termín v nemocnici na odber krvi, ale zvážila som, že ísť tu v Taliansku do nemocnice je dosť nebezpečné. Takže som poprosila doktora, či by mohol poslať k nám domov niekoho, kto by malej zobral krv. Mala prísť sestrička z pediatrie, ale prišiel pán, ktorý zrejme nemal veľa skúseností, ako zobrať krv babätku,“ vysvetlila Daniela.

Čo však nasledovalo potom, bolo pre rodičov viac ako šokujúce. „Mal síce rukavice, ale keď netrafil a išiel jej nahmatať žilu, tak si dal rukavicu dole a neumyl si ruky a nepoužil ani dezinfekciu,“ opísala hroznú situáciu Daniela a pokračovala: „Samozrejme, bola som z toho šokovaná.“ Zdravotníka okamžite upozornila, že sa jej to nepáči. „Nerozumel anglicky, ale povedala som mu. No čo z toho, keď mi nerozumel.“ Milovanú dcérku tak išla okamžite vydezinfikovať.

Zlaté Slovensko

Daniela aj Stano sú zo situácie veľmi znechutení, no veria, že k ničomu zlému nedôjde. Ich malé klbko šťastia je pre nich číslo jeden. „Nakoniec testy ukázali, že alergiu na mlieko Linda nemá. Inak je všetko v poriadku, len ma proste zarazilo, že tu by mali 100-krát viac dbať na základnú hygienu, keďže sú ako krajina v takej situácii, ako sú,“ uzavrela Daniela.

Zaľúbenci žijú vo vile v Neapole, kde sú vďační za dvor. Práve tam si môžu vychutnať v pokoji slnečné lúče a čerstvý vzduch. „Mnohí možno nadávate na našu krajinu, ale buďte radi, že ste na našom zlatom Slovensku...“ napísala svojim fanúšikom na sociálnej sieti Daniela.