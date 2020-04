Dosiahla pandémia koronavírusu v Európe už svoj vrchol? Odborníci vyšli s pravdou von

Nič nenasvedčuje tomu, že by pandémia nového koronavírusu v Európe dosiahla už svoj vrchol. Vyhlásilo to v stredu Európske stredisko pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) so sídlom vo Švédsku, píše agentúra DPA.

"Napriek počiatočným dôkazom z Talianska a Rakúska, že počet prípadov a úmrtí sa znižuje, v súčasnosti nič nenasvedčuje tomu, že sme už (v EÚ/EHP) dosiahli vrchol epidémie," uvádza ECDC v aktualizovanom zhodnotení rizika, ktoré predstavuje šírenie koronavírusu. Ako píše DPA, vysoké počty infikovaných hlásia viaceré krajiny, ktoré sú súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), ako aj Británia. "V súčasnej situácii môžeme očakávať kontinuálne šírenie vírusu," povedala riaditeľka ECDC Andrea Ammonová. "Stále je príliš skoro zrušiť všetky opatrenia týkajúce sa fyzického odstupu a odstupu v komunitách v EÚ/EHP a v Británii, hoci tieto prísne opatrenia môžu byť rušivé pre spoločnosť na ekonomickej aj spoločenskej úrovni," dodala. Do EHP okrem 27 členských štátov EÚ patria aj Nórsko, Island a Lichtenštajnsko. V týchto 30 krajinách a v Británii ochoreniu COVID-19 podľahlo dovedna viac než 55 000 ľudí a koronavírusom sa infikovalo viac ako 630 000 osôb.