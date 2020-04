Zamestnávateľov, ktorým štát pomôže, pribudne: Tri opatrenia na záchranu ekonomiky

Zamestnávatelia a živnostníci, pozor! Vláda ohlásila ďalšie opatrenia na záchranu ekonomiky.

Pomoc, ktorej kontúry v stredu naznačili ministri financií a práce, bude určená oveľa širšiemu okruhu právnických a fyzických osôb. Čo všetko sa zmení? Zamestnávatelia, ktorí pre koronavírus museli zavrieť prevádzky, nemusia zaplatiť odvody za apríl tohto roka. Štát im ich odpustí „Prichádzame na pomoc všetkým firmám, ktoré boli zatvorené. Odpúšťame im odvody za mesiac apríl,“ vyhlásil včera minister financií Eduard Heger (OĽaNO).

Ďalším opatrením je zmiernenie podmienok nároku na štátnu pomoc. Príspevky na udržanie pracovných miest môžu po novom získať všetci postihnutí zamestnávatelia bez ohľadu na počet zamestnancov. „Žiadať teda budú môcť aj tí väčší. Pre túto kategóriu spustíme prvú pomoc začiatkom budúceho týždňa,“ povedal minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). A to nie je všetko. O peniaze sa môžu uchádzať aj tí, ktorí už na začiatku marca nemali peniaze na to, aby uhradili odvody za február.

Aj pre nepoistených živnostníkov

Ešte v utorok to vyzeralo tak, že mnohým podnikateľom ostanú len oči pre plač. Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), ktorá chce finančnú injekciu, totiž musí platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Mnohí živnostníci to nespĺňajú, pretože mali také nízke príjmy, že im nevzniklo povinné sociálne poistenie.

Ministri včera oznámili, že štát pomôže aj takýmto ľuďom. „Aj pre nich nejakú pomoc pripravujeme, ale bude nižšia ako pre tých, ktorí odvody do Sociálnej poisťovne platili,“ avizoval Krajniak. Živnostníci, ktorí museli zavrieť prevádzky, alebo zaznamenali pokles tržieb najmenej o 20 percent (v marci o 10 %), môžu žiadať o peniaze od včerajšieho dňa.

1. Odpustenie odvodov za apríl

- odvody platí zamestnanec aj zamestnávateľ, ale odvádza ich zamestnávateľ

- zamestnávateľovi, ktorý na základe rozhodnutia ÚVZ SR musel prerušiť alebo obmedziť činnosť, automaticky odpustia jednomesačné poistné, ktoré platí za seba

- poistné, ktoré platí a odvádza zamestnávateľ, je splatné v deň určený na výplatu miezd

2. Rozšírenie štátnej pomoci

- postihnutí zamestnávatelia a SZČO môžu od pondelka požiadať o príspevok na mzdu zamestnanca, ale veľkých zamestnávateľov sa to netýka, lebo výška štátnej pomoci je obmedzená

- budúci týždeň sa schéma rozšíri, pomoc môžu využiť všetci zamestnávatelia, ktorí museli zavrieť prevádzky, alebo zaznamenali pokles tržieb

- žiadatelia o príspevky nemusia mať uhradené odvody za február 2020

3. Pomoc pre nepoistené SZČO

- pomoc pre živnostníkov je podmienená sociálnym poistením

- SZČO musí mať nemocenské a dôchodkové poistenie - teraz sa to týka každého, kto v roku 2018 mal príjem vyšší ako 5 724 €

- vláda pripravuje určitú pomoc aj pre tých, ktorí odvody neplatia, detaily zatiaľ nie sú známe