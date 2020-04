Z verdiktu Svetovej atletiky sú v šoku: Vyšachovali Tótha a spol.!

Sú v šoku! Slovenskí atléti Matej Tóth (37) a Ján Volko (23) nesúhlasia s verdiktom Svetovej atletiky, ktorá pre pandémiu koronavírusu zastavila možnosť plnenia olympijských limitov na hry v Tokiu.

"Mám po sezóne. Motivovať bude teraz náročnejšie,“ priznal olympijský šampión v chôdzi na 50 km Tóth.

Kvalifikácia by sa mala znovu rozbehnúť 1. decembra. Atléti tak prišli o možnosť v lete, resp. na jeseň splniť požadované limity. „V utorok sme rozmýšľali, že by sme sa mohli pripraviť na jeseň a pokúsiť sa splniť limit. Musím si s tímom rozobrať, ako teraz ďalej,“ dodal Tóth.

Ostrejšie reagoval šprintér Volko: „Je to totálna hlúposť, nemám slov.“ Jeho trénerka Naďa Bendová bola tiež v šoku. „Ak sa v tomto roku uskutočnia ME a Janko by na nich zabehol dvojstovku aj za 19,90, môže si to strčiť za klobúk! Je to stupídne,“ povedala Bendová.