Igor, to myslíš vážne? Rozhádaná koalícia a vojna s políciou!

Prvé veľké hádky v koalícii. Opatrenia, ktoré mali zamedziť ľuďom na Slovensku v stretávaní sa a roznášaní koronavírusu, vypálili inak, ako vláda na čele s Igorom Matovičom (46) zrejme zamýšľala.

Ľudia v utorok popoludní húfne opúšťali hlavné mesto a následne v stredu ráno tí, čo išli do práce, čakali v niekoľkohodinových kolónach, keďže policajti kontrolovali takmer každé auto. Policajno-vojenská akcia Matoviča sa tak úplne minula účinkom. Toto naštvalo šéfa SaS Richarda Sulíka (52), ktorý s Matovičom rozpútal otvorenú vojnu. A premiér? Všetku vinu hádže na policajného prezidenta.

Sulíka nahnevali obrovské kolóny, ktoré sa vytvárali vo viacerých častiach Slovenska a sám sa v nich ocitol, keď sa vracal do Bratislavy na stretnutie s prezidentkou. „Pre 800 mŕtvych na chrípku ročne si ekonomiku nelikvidujeme. Pre 500 nakazených na koronu áno. Bohužiaľ, hodiny argumentovania na vláde a koaličnej rade nepomohli. Toto je šialené a musí sa to skončiť. Premiérovi sa, žiaľ, neviem dovolať,“ napísal Sulík.

Neskôr popoludní doplnil, že mali spoločný cieľ, neroznášať koronavírus po Slovensku, ale mali to urobiť inak, ako to napokon spravila vláda. Jeho v nej prehlasovali ministri OĽaNO a Sme rodina. „Keď niekomu zakážeme opustiť Bratislavu, tak nerozumiem, prečo musíme kontrolovať veľmi prísne vjazd do Bratislavy a vytvorí nám to kilometrové šóry,“ povedal Sulík.

Vysvetľoval aj svoju cestu do Bratislavy, keď využil prednostnú jazdu. „Nevyužívam ju prakticky nikdy, ale teraz som ju využil, lebo som mal termín u prezidentky, nevedel som, ako inak z konopí a využil som ju na dĺžke 10 kilometrov v troch alebo štyroch zápchach,“ vysvetlil Sulík.

Na slová svojho koaličného partnera rýchlo reagoval samotný Matovič, ktorý Sulíka obvinil z toho, že nehrá ako tímový hráč. „Nemám rád, ak ľudia spomedzi hráčov koaličného tímu, od ktorých v ťažkej situácii čakáte, že vám podržia chrbát, si hrajú svoje sebecké hry. Neschopnosť podporiť čokoľvek nepopulárne konané vo verejnom záujme a postovať na FB svoje výplody mysle, je v tejto chvíli mimoriadne nezodpovedné,“ napísal premiér.

O hodinu na to, po veľkej kritike Slovákov oznámil, že kontroly na hraniciach okresov mali byť námatkové. „Zrána sa to niektorým hliadkam vymklo trochu z rúk. Napriek tomu - nehaňme ich za to... Malo by to byť už v poriadku. Dík.“ Status neskôr zmazal.

Proti jeho slovám však hrajú vyjadrenia ministra vnútra za jeho hnutie Romana Mikulca. Ten jasne vopred hovoril, že kontrolovať sa bude každé auto a rezort to dokonca zopakoval aj v stredu: „Na hraniciach okresov policajti a vojaci každého kontrolujú a zisťujú dôvody porušenia zákazu vychádzania. U každého evidujú osobné údaje, telefón, účel a cieľ cesty.“ Matovič napriek tomu popoludní v kritike pritvrdzoval.

„Verím, že pochopia, ako sú mimoriadne nezodpovední, ak devalvujú svojimi neuváženými rečami a dištancovaním sa od platného uznesenia vlády, obmedzenia počas Veľkej noci,“ napísal Matovič. Premiér v ďalšom statuse zvaľoval situáciu na policajného prezidenta Milana Lučanského s tým, že on zadával kontrolovať ľudí len námatkovo. „A dopadlo to tak, že policajtom v teréne dali inštrukcie zastavovať všetkých. Bláznovstvo... A pán policajný prezident Lučanský má čo vysvetľovať,“ tvrdil Matovič.

Kolaps dopravy najťažšie zvládali ľudia prichádzajúci do zamestnania, no meškali aj kamióny naložené potravinami. Zväzy napríklad žiadali, aby sa situácia uvoľnila pre zásobovacie autá, keďže spotrebitelia sa nedostanú k ich výrobkom.