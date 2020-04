Vlhovej veľká rivalka Brignoneová to nemá ľahké: Stará sa o matku nakazenú koronavírusom!

Víťazka Svetového pohára v lyžovaní v tejto sezóne Federica Brignoneová (29), sa stará o svoju matku, ktorej diagnostikovali ochorenie COVID-19.

Po päťdňovej hospitalizácii v nemocnici v severnom Taliansku je Brignoneovej matka v domácom liečení. Mama talianskej reprezentantky Maria Rosa je bývalou lyžiarka, ktorá v rokoch 1979 až 1983 triumfovala v štyroch pretekoch Svetového pohára v slalome a obsadila 4. miesto na ZOH v roku 1980. Spolu s manželom Danielem je teraz jej oporou aj dcéra.

"Federica je moja zdravotná sestra, pomáha mi podávať lieky. Keď sa situácia s mojím zdravotným stavom zhoršila, bolo to zlé. V noci som nemohla dýchať," citovala agentúra APA. Neskôr 58-ročnú ženu z nemocnice prepustili do domácej liečby. "Dcéra Federica nemá žiadne príznaky a trénuje doma. Varí mi moje obľúbené jedlá, to je úžasné. Premýšľame o tom, kde som sa mohla nakaziť," dodala.

V Taliansku hlásili v stredu krátko popoludní vyše 135.000 nakazených a viac než 17.000 mŕtvych. Celosvetovo je v 208 krajinách/územiach potvrdených viac ako 1,44 milióna prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, podľahlo mu vyše 83.000 osôb.