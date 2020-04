Kritika komentátora Bosáka na futbalové MS v Katare: Najpopulárnejšie sú tam dostihy tiav!

Katar si podľa neho nezaslúži organizovanie majstrovstiev sveta 2022 vo futbale. Známy český komentátor Jaromír Bosák (54) vo svojom programe Ušák odpovedal na otázky fanúšikov.

Reč sa zvrtla aj na záverečný turnaj MS, ktorý sa o dva roky uskutoční v netradičnom termíne – v novembri a v decembri. Bosák skritizoval už rozhodnutie prideliť šampionát tejto ázijskej krajine.

„Tvrdím od začiatku, že je to nezmysel a príšernosť. V tejto krajine, ktorá je futbalom takmer nepobozkaná, kde žije milión ľudí a najpopulárnejším športom sú tam dostihy tiav a preteky sokolov, nie je možné implantovať futbal,“ citoval obľúbeného českého komentátora portál ruik.cz. Bosák to porovnal s iným vrcholným podujatím, ktoré bolo v Katare pred piatimi rokmi.

„Ešte nedávno tam boli majstrovstvá sveta v hádzanej a štekne tam dnes niekto po hádzanej? Ani pes, jednoducho nič.“ Bosáka trápi, že kvôli jedným majstrovstvám sveta v netradičnom termíne poprehadzujú všetky súťaže po celom svete. „Katar si to kúpil so všetkým. Zaplatil veľa ľudí, aby zdvihli ruky, tak to jednoducho je. A je to zle. Hlavným dôvodom, prečo sa tam nemá hrať, je veľa mŕtvych ľudí, ktorí zomreli na stavbách, keď pracovali v celkom otrockých podmienkach. Som veľmi sklamaný, že najväčšie hviezdy ako Ronaldo, Messi alebo Neymar nevystúpili s tým, že ak tam chce niekto hrať majstrovstvá sveta, tak bez nás,“ dodal vo vlastnom programe Ušák nahnevaný Bosák.