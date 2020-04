Automaty na rúška pribudli vo viacerých slovenských mestách: Kde všade ich nájdete?

V rôznych slovenských mestách už možno nájsť automaty na tvárové rúška na ochranu pred nákazou novým koronavírusom.

Podľa prezidenta Slovenskej lekárnickej komory Ondreja Sukeľa treba však pri tomto spôsobe distribúcie ochranných pomôcok zvážiť hygienické štandardy automatu. "Vieme, že koronavírus prežíva aj na rôznych povrchoch a automatu sa dotýkajú ľudia bez dezinfekcie a kontroly," upozorňuje Sukeľ.

Na viacerých miestach "rúškomaty" zaviedli v priestoroch lekární. "Úpravou svojich výdajných automatov s rôznorodým doplnkovým lekárenským sortimentom tak zareagovali na dlhodobý nedostatok ochranných pomôcok tváre na Slovensku," uviedla sieť lekární Dr. Max v tlačovej správe. "Cieľom je v prvom rade zabezpečiť dostupnosť takmer nedostatkového tovaru na Slovensku. Zároveň sú vďaka automatizovanému systému rúška pre širokú verejnosť k dispozícii bez časovej obmedzenosti, teda aj v momente, keď sú lekárne mimo otváracích hodín," hovorí komerčný riaditeľ lekární Dr. Max na Slovensku Andrej Križan.

Prístroj upravený na predaj textilných rúšok sa nachádza v bratislavskom podchode na Trnavskom mýte. Ďalšie sú v Kežmarku, kde prerobili automat na sladkosti, v Žiari nad Hronom a v Prievidzi. Postupne by mali pribudnúť na ďalších miestach v Bratislave, Košiciach a Žiline. Pri rúškach je odporúčané denné pranie nad 60 stupňov Celzia bežnými pracími prostriedkami, ideálne pri teplote 100 stupňov Celzia. Pred nanesením masky sa odporúča očistiť si ruky gélom na báze alkoholu alebo mydlom a vodou.

Aj v autoumyvárňach

Rúškomaty sa okrem autoumyvárne v Žiline nachádzajú už aj v iných samoobslužných autoumyvárniach a sú umiestnené aj v obchodných domoch. Celkovo ich ľudia nájdu na 18 miestach po celom Slovensku. Rúška sa dajú zakúpiť kedykoľvek, rúškomaty sú totiž dostupné nonstop. „Sú to ochranné pomôcky zo 100% bavlny, vrstvené a až 5x prateľné. Dali sme si záležať na ich vyhotovení, aby boli pohodlné. Sú vyrábané z materiálu, ktorý bol primárne určený na výrobu detských dupačiek a ostatných výrobkov na oblečenie pre batoľatá, majú hrubšiu, pohodlnú gumičku,“ uviedol za prevádzkovateľa autoumyvární Dávid Mucha. V Žiline je o tieto rúška veľký záujem, rúškomat bol totiž prázdny v priebehu 24 hodín. Neskôr by do neho okrem ochrany tváre mali pribudnúť aj iné hygienické potreby ako dezinfekčné gély, či latexové rukavice. „Myslíme, že preventívno - ochranné opatrenia budú pretrvávať aj dlhé obdobie po skončení pandémií, pričom je možné, že naše ľudské návyky sa zmenia už natrvalo,“ zakončil Mucha.