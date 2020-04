Nominantom na riaditeľa tajných je Vladimír Pčolinský: Paparazzoval Kočnera, bude šéfovať SIS-ke

Riaditeľ Slovenskej informačnej služby Anton Šafárik končí vo funkcii. Na dôležitom silovom poste ho má nahradiť Vladimír Pčolinský, ktorého za riaditeľa SIS pretlačila strana Borisa Kollára Sme rodina.

Pčolinský je človek, ktorý má už niekoľko rokov blízko k tajným službám, a na verejnosti ho preslávila jedna fotka Mariána Kočnera. Anton Šafárik ukončí pôsobenie na čele SIS po štyroch rokoch. Pozíciu riaditeľa zastával od júla 2016 doteraz, pričom vtedy nahradil Jána Valka. Šafárika ako nominanta SNS odvolala z funkcie v pondelok vláda. Odchádzajúci šéf tajných svoj odchod komentovať nechcel a do konca našej redakčnej uzávierky na naše otázky neodpovedal.

Vládny kabinet zároveň súhlasil s návrhom na vymenovanie jeho nástupcu. Novým riaditeľom SIS-ky by sa mal stať Vladimír Pčolinský po tom, čo ho na návrh vlády vymenuje prezidentka Zuzana Čaputová. Formálne ide o nomináciu premiéra Igora Matoviča, no Pčolinský je kandidátom Sme rodina.

V poslaneckom klube Kollárovej strany má aj rodinných príslušníkov - brata Petra a manželku Adrianu. Ku komentovaniu svojej novej práce je zatiaľ zdržanlivý a čaká, kým mu funkciu oficiálne posvätí hlava štátu. „Ak sa ma pani prezidentka Slovenskej republiky rozhodne vymenovať za riaditeľa SIS, potom sa k tomu vyjadrím. Dovtedy to nebudem nijakým spôsobom komentovať,“ uviedol Vladimír Pčolinský.

Odfotil Kočnera

Vo svete bezpečnostných zložiek pritom nie je žiadnym nováčikom. Pracoval pre bývalých ministrov vnútra z KDH Vladimíra Palka a Daniela Lipšica. Jeho meno sa spomína vo viacerých kauzách a má kontakty na viaceré osoby z prostredia tajných služieb. V tejto súvislosti sa objavili aj špekulácie, že pre SIS aj pracuje a je aktívnym členom. To síce Pčolinský popiera, ale ak by aj pracoval pre bezpečnostné zložky, prezradiť by to nemohol. Jeho meno sa objavilo aj v kauze Čistý deň.

V reedukačnom zariadení pre mladistvých malo dochádzať k sexuálnemu zneužívaniu. Pred tlačovkou v marci 2017, na ktorej spoluzakladateľka zariadenia Zuzana Tománková obvinila poslanca Borisa Kollára zo sexuálnych oplzlostí voči 15-ročnej chovankyni, sa stretla v bratislavskom hoteli Crowne Plaza spolu s Mariánom Kočnerom a s bývalým príslušníkom SIS Petrom Tóthom. Pčolinský ich stretnutie nafotil a jeho snímka sa dostala následne do médií.

Tvrdí, že fotka vznikla náhodou, keď bol v hoteli na káve. To prišlo vhod Borisovi Kollárovi, podľa ktorého fotografia dokazovala pokus o jeho diskreditáciu, na ktorej sa podľa Kollára mali podieľať aj šéf Smeru Robert Fico a poslanec Erik Tomáš. Tí to odmietali. Možno práve tento moment zavážil u Borisa Kollára, keď sa rozhodovali v strane o novom šéfovi SIS.

kKo neprežije čistky novej vlády?

Kajetán Kičura, expredseda Správy štátnych hmotných rezerv

Otvoriť galériu Kajetán Kičura Zdroj: TASR

Z funkcie musel odísť po tom, čo sa prevalili podozrivé zmluvy za predražené rúška a kúpa bytu bez hypotéky jeho syna.

Ján Ďurišin, bývalý generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti

Minister dopravy Andrej Doležal ho v utorok odvolal a na jeho miesto vymenoval Juraja Tlapu.

Marian Staník, exriaditeľ štátneho podniku Lesy SR

Otvoriť galériu Bývalý generálny riaditeľ štátneho podniku Lesy SR Marian Staník Zdroj: TASR

Odvolal ho nový minister pôdohospodárstva Ján Mičovský a riadením lesov poveril Mateja Vigodu, ktorý by mal zamedziť vplyvu drevárskej loby v podniku.

Ľudovít Hajduk, exriaditeľ Štátneho pedagogického ústavu

Nový minister školstva si na čelo ústavu presadil Miroslavu Hapalovú. Hajduk bol riaditeľom ŠPÚ od roku 2016.

Jaroslav Rezník, riaditeľ RTVS

Šéfom RTVS zatiaľ zostáva. Nová koalícia s ním však môže mať problém, na výbore mu v utorok vyčítali pozastavenie Reportérov. Vo voľbe v roku 2017 ho terajší vládni poslanci nepodporili.