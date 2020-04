Česká lekárka žije v USA, nešetrila kritikou: Pre toto sú najzasiahnutejšou krajinou sveta!

Ťažkopádna reakcia úradov, roztrieštenosť kapacít pre testovanie, celková štruktúra krajiny alebo absencia vodcovstva zo strany prezidenta Donalda Trumpa.

Tieto faktory prispeli podľa českej lekárky Aleny Bartákovej k tomu, že sa Spojené štáty stávajú krajinou najhoršie zasiahnutou koronavírusom. V rozhovore s ČTK vyjadrila lekárka výhrady aj voči prístupu mnohých Američanov; vláda aj bežní obyvatelia v Česku podľa nej krízu zvládajú o poznanie lepšie.

Bartáková žije v kalifornskom San Diegu a pracuje pre laboratórium, ktoré vyvíja nástroj vhodný pre výskum koronavírusu SARS-CoV-2. Nie je teda "v prvej línii" jeho skúmania, šírenie nákazy ale pomerne podrobne sledovala od samého počiatku. O vývoji v USA pri víkendovom telefonáte hovorila veľmi kriticky.povedala Bartáková. Trump podľa nej tvárou v tvár bezprecedentnej výzve zvolil xenofóbiu a politizáciu problému. "Republikáni hovorili, že je to všetko výmysel demokratov a do toho je tu Trump, ktorý nemá žiadny vodcovský štýl," komentovala Češka, podľa ktorejPreventívne opatrenia proti koronavírusu boli v USA prijímané predovšetkým na úrovni jednotlivých štátov a obmedzenie pohybu ako prvá vyhlásila práve Kalifornia. Politické spory sa premietli aj do tejto roviny, pretože so zavedením plošnej karantény najdlhšie váhajú štáty s guvernérmi z Republikánskej strany.

Kalifornia podľa oficiálnych údajov proti nákaze bojuje vcelku úspešne, podľa Bartákovej ale za relatívne miernym vývojom stoja aj faktory ako nižší priemerný vek obyvateľov či menej rozvinutá hromadná doprava. Česká výskumníčka zároveň kritizovala prístup Američanov, ktorí"Ľudia to neberú tak vážne, ako si myslím, že by to mali brať," hodnotila atmosféru vo svojom okolí. Donútiť miestnych k zmene správania a tiež zmene uvažovania vraj bolo "naozaj ťažké", pričom museli byť zatvorené parky a pláže, aby tam ľudia nechodili.uviedla.Boj proti koronavírusu v USA značne spomalili problémy so spustením masového testovanie potenciálnych nakazených, ktoré nedávno podrobne opísali reportéri z The New York Times alebo magazínu The Atlantic. Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC)a zatiaľ čo sa agentúra snažila veci prísť na kĺb, v štátnych laboratóriách sa v sledovaní koronavírusu nemohlo pokračovať. Súkromným pracoviskám zase stáli v ceste regulačné prekážky.

povedala k počiatkom testovania Bartáková. Ako príklad uviedla prípad lekárskej fakulty v San Diegu, ktorá prišla s vlastným, funkčným testom pre domáce použitie, u každého pacienta však museli čakať na potvrdenie výsledku od CDC, "a to hrozne viazlo". Americká sieť laboratórií, ktoré môžu testy vykonávať, je navyše podľa českej odborníčky roztrieštená, čo činí koordináciu týchto operácií veľmi zložitou. Hoci sa situácia značne zlepšila,

Bartáková pri hodnotení vývoja v USA spomínala tiež rezervy amerického zdravotníctva, ktoré je súkromné ​​a veľmi drahé. "Tu zdravotníctvo funguje naozaj ako biznis na zárobok. (...) Majú tu oveľa menej doktorov na hlavu ako v Európe, oveľa menej lôžok ako v Európe," uviedla matka dvoch detí, ktorá pred presunom za Atlantik pracovala aj v Belgicku. "Katastrofou" podľa nej bude vplyv súčasnej krízy na milióny Američanov, ktorí kvôli zdravotníckej kríze prichádza o prácu. "Amerika je tu z toho hľadiska rozvojová krajina. Nemá žiadnu sieť sociálneho zabezpečenia," povedala.



Bartáková pochopiteľne sleduje aj udalosti vo svojej vlasti a český vývoj porovnáva nielen s USA, ale aj s Portugalskom, odkiaľ pochádza jej manžel. Podľa nej je práve prípad juhoeurópskej krajiny dôkazom toho, že vláda aj obyvateľstvo v ČR odvádza v posledných týždňoch "dobrú prácu". Portugalsko, ktoré má 10,3 milióna obyvateľov, ohlásilo prvý potvrdený prípad infekcie vírusom SARS-CoV-2 na začiatku marca jeden deň po Česku. Teraz hlási skoro 12.000 nakazených a vyše 300 mŕtvych.