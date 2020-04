Pink so synčekom prekonali koronavírus: Desivé slová o tom, čo sa dialo s jej malým anjelikom

Pár dní po priznaní, že speváčka (40) aj so synom Jamesonom (3) prekonali koronavírus, sa v nedeľňajšom interview na Instagrame rozhovorila o svojom strašnom zážitku s chorobou.

"Mnoho nocí som preplakala. Nikdy v živote som sa toľko nemodlila," tvrdí speváčka. Ako informuje ETonline, Pink taktiež v rozhovore vyvrátila všetky reči o tom, že koronavírus tak vážne nepostihuje deti a že nevykazujú symptómy.

"Je to smiešne, v jednom momente som sa počula hovoriť: 'Myslela som si, že sľúbili, že naše deti budú v poriadku.' No nie je to zaručené. Nikto nie je v bezpečí," povedala. To najhoršie na danej situácii podľa nej bolo, že obaja boli chorí naraz a jej synček skutočne ťažko znášal chorobu.

"Bol skutočne, skutočne chorý. A to bolo strašne desivé. Niekedy bolo lepšie, niekedy horšie, a prvýkrát po tridsiatich rokoch som musela použiť inhalačný prístroj," tvrdí speváčka, čím odkázala aj na astmu, ktorou kedysi trpela. "To ma fakt vystrašilo."

"Posledné tri týždne som si zapisovala jeho aj svoje príznaky. Ešte stále má teplotu 37,7°C." Jej manžel Carey Hart (44) a ich dcérka Willow (8) sú úplne zdraví.

Diagnózu oznámila na sociálnej sieti Instagram v piatok. K fotke pripísala: "Pred dvomi týždňami sme ja a môj trojročný syn Jamesom vykazovali príznaky COVID-19. Našťastie mal náš lekár prístup k testom. Môj test bol pozitívny. Naša rodina sa už v tom čase izolovala doma a pokračovali sme v tom aj ďalšie dva týždne podľa inštrukcií nášho lekára. Len pred niekoľkými dňami sme boli znovu testovaní a test vyšiel našťastie negatívne."

Pink má jasný názor, aj čo sa týka testovania. Podľa nej je to zlyhanie vlády, že neuľahčila prístup k testom na COVID-19. "Táto choroba je vážna a skutočná. Ľudia musia vedieť, že toto ochorenie postihuje mladých i starých, zdravých a nezdravých, bohatých aj chudobných, a preto musíme testovanie poskytnúť zadarmo a sprístupniť všetkým, aby sme ochránili naše deti, naše rodiny, našich priateľov a naše komunity."

Speváčka nie je jedinou hviezdou, ktorá sa nakazila koronavírusom, a už vôbec nie je jedinou, ktorá chce o ochorení zvýšiť povedomie. Okrem iných k týmto hviezdam patria Tom Hanks, Rita Wilson, Idris Elba alebo Olga Kurylenko.