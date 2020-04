Takmer 2 000 zamestnancov opäť nastúpilo do práce: Kia rozbehla výrobu v rúškach

Kórejská automobilka spustila výrobu! Ako Kia avizovala už pred dvomi týždňami, od pondelka od šiestej hodiny ráno začala znova vyrábať autá.

Za prísnych bezpečnostných opatrení takmer dve tisícky ľudí nastúpili opäť do práce. „Spustili sme výrobu na dve zmeny oproti štandardnej prevádzke,“ potvrdil hovorca automobilky Kia Ján Žgravčák s tým, že je pre nich prvoradé zdravie zamestnancov a ich rodín. „Zaviedli sme všetky preventívne opatrenia, ktoré vláda, krízový štáb a Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline nariadili a odporúčajú,“ pokračoval Žgravčák a dodal, že so zamestnancami priebežne komunikovali od začiatku marca.

„Pýtali sme sa našich zamestnancov, ak by sme výrobu spustili 6. apríla, či je to v poriadku. 96 percent ľudí odpovedalo, že je pripravených nastúpiť do práce,“ prezradil hovorca s dôvetkom, že Kia tak pružne reaguje na vývoj na trhu. „Počet objednávok z EÚ klesol, ale Kia nevyrába iba pre Európu, ale pre celý svet. Momentálne evidujeme množstvo objednávok z krajín Blízkeho východu, Afriky, Ázie. Zatiaľ máme ale čo vyrábať a momentálne platí výrobný plán, že do konca apríla budeme pokračovať v dvojzmennej prevádzke,“ dodal Žgravčák.

Znovuotvorenie výroby sprevádzalo množstvo bezpečnostných opatrení. „Automobilová výroba beží tak, že ľudia sa nestretávajú v tesnom kontakte. Majú rúška, ktoré im boli rozdané, posilnili sme preventívne opatrenia, čo sa týka umývania rúk a dezinfekcie. Rozšírili sme sedenia v kantínach, aby neboli ľudia v tesnom kontakte, kde je možné, sú urobené plexisklové zábrany,“ vysvetlil hovorca automobilky s tým, že každý zamestnanec si už môže doma odmerať teplotu a ak tá presahuje 37,5 °C, nemá ísť do práce.

„V každom autobuse, ktorý do nášho závodu prichádza, je k dispozícii teplomer. Na vstupe do závodu sú pripravené dva stany s termokamerami, kde sa počas plynulej chôdze odmeria teplota každého zamestnanca. Snažíme sa obmedziť vytváranie radov a zástupov. Radšej byť príliš opatrný, ako spôsobiť nejaký problém,“ vysvetlil J. Žgravčák s tým, že zamestnancom, ktorí nastúpia do práce, beží normálny plat. Nie všetci zamestnanci nastúpili do práce s nadšením. „Vnímam to tak, že sa mala výroba zastaviť.

Je dobré mať príjem, ale ide hlavne o zdravie. Pracuje tu masa ľudí, v jednej zmene je cez tisíc zamestnancov, a keď prídeme domov, môžeme nakaziť niekoho z rodiny,“ prezradil jeden zo starších zamestnancov. Ďalší takisto priznal obavy. „Každý má, samozrejme, strach, ale to je normálna vec. Som rád, že pracujem.“ prezradil Patrik Kováč a pokračoval: . „Mať osem hodín rúško na linke však nie je žiadna sranda. To, že prinesiem domov peniaze, beriem ako podstatnú vec a znovuzavedenie výroby vnímam pozitívne.“