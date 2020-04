Kúpalisko je zatvorené, no aj tak našli uplatnenie: Horúca voda z Podhájskej vykuruje skleníky

Farebná krása gerber vzniká vďaka termálnej vode! Aj keď je naše „slovenské more“ v Podhájskej momentálne pre hrozbu koronavírusu pre rekreantov zatvorené, voda naďalej slúži na vykurovanie skleníkov, kde pestujú nádherné kvety.

Prvý skleník otvoril Branislav Oremus (46) ešte v roku 1995 nad pekárňou svojho otca a využil na vykurovanie teplo z pece. O 10 rokov začal v Podhájskej vykurovať skleníky termálnou vodou. „Geotermálnu energiu využívame ako jediní na Slovensku. Voda z vrtu sa odoberie, schladí sa na 40 °C, časť ide do bazénov, časť do skleníkov, ostatná sa vracia späť do 2. vrtu a o pár rokov sa vracia späť, vlastne cirkuluje,“ vysvetľuje Oremus.

Gerbery pestuje v skleníkoch vyhrievanými termálnou vodou v Podhájskej na jednom hektári, no ich osud má momentálne trpkú príchuť. „Až 85 percent kvetov končí v komposte. Zásobujeme náš trh a vyvážame do Česka, Maďarska, Rakúska. Jedine Česko otvorilo kvetinárstva. Smutné je aj to, že obchodné reťazce síce kvety predávajú, ale len z dovozu. Teraz s nimi rokujeme,“ dodáva Oremus.

Zatiaľ svojich zamestnancov neprepúšťa a dúfa, že ani nebude. „Žijeme z nejakých rezerv, kvety sa nedajú odložiť ako výroba, potrebujú ošetrenie, prebierku, my tých ľudí potrebujeme. A myslím si, že v tejto dobe aj ľudia potrebujú trochu radosti a kvety by im ju určite priniesli,“ povedal na záver podnikateľ.