Krajniak načrtol, ako chce vláda pomôcť väčším zamestnávateľom: V hre je aj kurzabeit

Vláda bude môcť nevyužité zdroje z eurofondov využiť aj na pomoc väčším zamestnávateľom.

Uviedol to pred začiatkom rokovania vlády minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). "Rozmýšľame nad tým a prepočítavame. Budú rôzne scenáre. Chceli by sme to tento týždeň dohodnúť a akým spôsobom to urobiť," avizoval Krajniak. Vláda sa podľa jeho slov zaoberá aj využitím nástroja kurzarbeit. Hovoril o tom už aj s odborármi. "V utorok (7. 4.) budem mať rokovanie aj so zamestnávateľmi. Pevne verím, že tento týždeň sa nám podarí dohodnúť a oznámiť, akým spôsobom bude pomoc doručená pre väčších zamestnávateľov nad 250 zamestnancov," doplnil Krajniak.

Podľa jeho slov ide vláde o udržanie pracovných miest. "Samozrejme, hovoríme o zamestnávateľoch, ale ide o ľudí, aby nebolo, že keď má niekto 250 zamestnancov, aby si nemusel vyberať, že tým 250 dáme a keď má päť navyše, tak tých si už dovoliť nemôže. Chceme umožniť, aby mohli byť sanované pracovné miesta," priblížil Krajniak s tým, že zo strany Bruselu by tento týždeň "mohli padnúť zákonné prekážky a štát by mohol byť slobodný v tom, akým spôsobom bude možné pomoc poskytnúť".