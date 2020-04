Nová vláda má predložit programové vyhlásenie: Chce sa sústrediť na to, aby štát neskolaboval

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) má už len týždeň na predloženie programového vyhlásenia vlády (PVV). Urobiť tak má do budúceho pondelka (13. 4.).

Zatiaľ sú známe len niektoré oblasti, ktoré by v ňom mali byť. Reflektovať by malo aj na dôsledky krízy spôsobenej šírením nového koronavírusu. Vzhľadom na súčasnú situáciu považuje OĽaNO za urgentnú ochranu slabých a chorých. Podľa predsedu poslaneckého klubu OĽaNO Michala Šipoša sa bude musieť vláda sústreďovať aj na to, aby neskolaboval štát. Hlavnými prioritami by podľa neho mali byť boj proti korupcii, transparentnosť a otvorené vládnutie. Pripomenul potrebu zlepšiť zdravotníctvo, školstvo i sociálne služby.

V oblasti obrany by sa malo PVV orientovať na transparentnú modernizáciu, priority pri vyzbrojovaní, dôslednejšie plnenie medzinárodných záväzkov, zlepšovanie podmienok profesionálnych vojakov, prispôsobenie rezortu obrany potrebám a hrozbám 21. storočia a zvýšenie dôveryhodnosti rezortu. Súčasťou PVV by malo byť aj zrušenie doplatkov za lieky pre dôchodcov, zdravotne ťažko postihnuté osoby a deti do šesť rokov počas krízy. Potvrdil to podpredseda hnutia Sme rodina Peter Pčolinský. Za dôležité považuje aj systémové riešenie exekúcií a stavbu nájomných bytov, ktorá má byť súčasťou PVV.

Štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus (SaS) chce do PVV zahrnúť potvrdenie proeurópskeho a proatlantického smerovania Slovenska, ako aj zjednodušiť možnosť voľby zo zahraničia či vyššiu mieru starostlivosti o Slovákov v zahraničí. Dodal, že vyhlásenie by sa malo sústreďovať aj na zlepšenie podnikateľského prostredia.

Strana Za ľudí trvá podľa predsedníčky poslaneckého klubu Jany Žitňanskej na presadení očisty justície, téme spravodlivosti napríklad v sociálnych službách, ako aj na potrebe investovania do vzdelávania.

V oblasti justície sa má PVV venovať aj rozšírenému okruhu subjektov, ktoré môžu navrhovať kandidáta na generálneho prokurátora, ako aj verejné vypočutie kandidátov. Minulý týždeň to uviedla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí). Rovnako by v ňom malo byť podľa jej slov aj efektívne zaistenie majetku z trestnej činnosti, reforma Súdnej rady a Ústavného súdu. Vláda musí po odsúhlasení svojho programového vyhlásenia predstúpiť pred Národnú radu SR, predložiť jej program a požiadať ju o vyslovenie dôvery. Kabinet tak musí urobiť podľa Ústavy SR do 30 dní po svojom vymenovaní, čo sa udialo 21. marca.