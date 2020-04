Niektoré krajiny sa k vrcholu epidémie blížia míľovými krokmi: Najviac testuje Švajčiarsko

Štáty, ktoré sa k opatreniam proti koronavírusu odhodlali neskoro, majú straty na zdraví a životoch najvyššie.

Niektoré sa k vrcholu epidémie blížia míľovými krokmi, niektoré už zvažujú uvoľnenie obmedzení. Celkové čísla sú však stále hrozivé.

Švajčiarsko: Testujú najviac v Európe

Počet prípadov nákazy novým koronavírusom presiahol vo Švajčiarsku v sobotu číslo 20 000 a evidujú viac než 500 smrteľných obetí. V prepočte na počet obyvateľov je Švajčiarsko jednou z najhoršie zasiahnutých krajín, čo môže súvisieť aj s tým, že Švajčiarsko patrí ku krajinám, ktoré otestovali najviac ľudí na obyvateľa.

Španielsko: Zvažujú uvoľnenie opatrení Otvoriť galériu Španielsko Zdroj: reuters Španielsko zaznamenalo v nedeľu už tretí deň po sebe klesajúci počet úmrtí spôsobovaný novým druhom koronavírusu. Za ostatných 24 hodín zomrelo na následky spojené s touto nákazou 674 ľudí. Ide o najnižší počet mŕtvych v priebehu posledných desiatich dní. Celkový počet úmrtí, odkedy sa v Španielsku toto hromadné infekčné ochorenie koncom januára vyskytlo, tak dosiahol 12 418. Momentálne je v krajine 130 759 infikovaných, čo je nárast o 6 000 za jeden deň.

Vláda už oznámila, že predĺži stav núdze až do 26. apríla. Napriek predĺženiu však španielska vláda zvažuje, že ešte pred Veľkou nocou by mala trochu uvoľniť opatrenia a znovu povoliť fungovanie niektorých firiem. Miestne médiá uvádzajú, že je možné aj čiastočné uvoľnenie opatrení, napríklad by mohla povoliť vychádzky jedného z rodičov s deťmi.

Taliansko: Víkendové prírastky konečne poklesli Otvoriť galériu Taliansko Zdroj: reuters Celkovo v krajine doteraz zomrelo 15 362 ľudí, čo je najviac na svete. V celej krajine dnes využívali o 74 menej špeciálnych lôžok, čo podľa šéfa úradu civilnej ochrany Angela Borrelliho umožnilo nemocniciam „nadýchnuť sa“.