Minister školstva chce zrušiť obedy zadarmo: Ideálne riešenie podľa neho navrhol Sulík

Mladší budú hodnotení slovne, stredoškoláci dostanú známky.

Minister školstva Branislav Gröhling v relácii Na telo prezradil aj to, že prepadnutie tento rok zrejme nikomu nehrozí a prijímačky na SŠ budú na niektorých školách online. „Prázdniny sa skracovať nebudú a žiaci nebudú opakovať ročník, keďže sedem mesiacov riadne chodili do školy,“ uviedol minister školstva Branislav Gröhling v TV Markíza a definitívne tak odohnal nočné mory mnohých rodičov.

V rezorte školstva vytvorili pracovnú skupinu, v ktorej je aj bývalá ministerka zdravotníctva Kalavská či hlavný hygienik. Pre Ústredný krízový štáb pripravujú scenáre, či bude možné otvoriť školy, hovoria o veku učiteľov, ktorí by sa prípadne mohli vrátiť do práce či o ďalších podmienkach, za akých by sa mohli otvoriť školy. Minister školstva Gröhling bude presadzovať zrušenie obedov zadarmo. Potvrdil, že je za riešenie, ktoré navrhoval Richard Sulík, teda zvýšiť daňový bonus na dieťa o cenu obedov.

ZŠ - Nikto neprepadne

- jednoslovné hodnotenie na vysvedčení, na ktoré sú zvyknutí na 1. stupni ZŠ, sa má rozšíriť aj na 2. stupeň

- nebude možné nechať žiaka prepadnúť

- rezort plánuje spustiť na youtube kanál, kde bude simulovať vyučovanie pre všetky ročníky základnej školy

- každý ročník by mal mať vysielané štyri vyučovacie hodiny, fungovať by mal začať 2 týždne po Veľkej noci

SŠ - Riadne známkovanie

- stredoškolákov budú môcť učitelia riadne známkovať

- do úvahy by sa mala brať sociálna situácia žiaka, aby sa zbytočne neznižovali známky

Online prijímačky

- na jednom z bratislavských gymnázií budú skúšať, ako by fungovali online pohovory v praxi

- hľadá sa ešte model pre bilingválne gymnáziá a školy, kde sa robia talentovky

VŠ: skúšky aj štátnice na diaľku

- semester a skúšky budú prebiehať na diaľku

- ukončenie letného semestra bude štandardne 31. augusta

- na väčšine VŠ prebehnú štátne skúšky či obhajoby práce telekonferenčne