Slováci vymysleli unikátnu dezinfekčnú pomôcku: Brána vyčistí oblečenie za 5 sekúnd!

Nápad za 100 bodov. Firma z Vrábeľ vymyslela unikátnu dezinfekčnú bránu.

Jej výrobu by mali spustiť koncom budúceho týždňa. Využitie by mohla nájsť pri vstupoch do podnikov, nemocníc či obchodov. Vydezinfikuje oblečenie aj nákupný vozík za 5 sekúnd. Dezinfekčnú bránu vymysleli a skonštruovali vo firme ŠVEC GROUP vo Vrábľoch a pokojne ju môžeme nazvať malým zázrakom. Nápad v hlavách šikovných Slovákov skrsol pred pár dňami, keď videli, ako v Číne dezinfikujú ľudí pred výstupom z lietadla.

„Cez víkend sme zapracovali na projektovej dokumentácii, v piatok bola prvá skúška,“ hovorí majiteľ firmy Ľubomír Švec. Tím spoločnosti, ktorá má asi 400 zamestnancov, momentálne dolaďuje posledné detaily a koncom týždňa by už mohli spustiť výrobu. „Musíme ešte doriešiť certifikát a vylepšenia, ale už teraz máme desiatky záujemcov. Keďže sa zaoberáme kovovýrobou a lisovaním plechov, nemáme problém ju spustiť,“ dodáva majiteľ firmy, ktorá má už 27-ročnú tradíciu.

Ako to funguje?

Dezinfekčnú bránu tvoria dva stĺpy do výšky pliec. V nich sú umiestnené dýzy, z ktorých vychádza dezinfekcia v podobe hmly. Za päť sekúnd je vyčistené oblečenie i topánky. „Preto do výšky pliec, aby nezasiahla tvár. Človek, ktorý tým prejde, je tak úplne pozbavený akéhokoľvek vírusu, ktorý by sa mohol usadiť na oblečení. Systém má 8 trysiek a 4 senzory,“ vysvetľuje Švec.

Vo vývoji je aj ďalší model, ktorý bude vyzerať ako zárubňa a trysky budú striekať aj zhora. „Bude určený pre komplexnú dezinfekciu odevu pre záchranné zložky a vydezinfikuje celý skafander, keď sa napríklad vrátia zo zásahu. Už rozmýšľame aj nad ďalšími výrobkami na dezinfekciu tovaru a celých áut,“ dodal.

V obchodoch a nemocniciach

- senzory zaznamenajú

- dýzy uvoľnia dezinfekciu

- za 5 sekúnd je odev

Pre záchranárske a silové zložky

- do brány vojde človek v skafandri

- aktivujú sa pomocou senzorov dýzy aj zhora

- celé ochranné oblečenie je sterilné