V ruskom meste Uljanovsk považujú pandémiu za sprisahanie Číny: Zarážajúce slová miestnej podnikateľky

Olga z ruského mesta Uljanovsk, ktoré má 600 000 obyvateľov, papagájuje názor, ktorý je v meste značne obľúbený: žiadna epidémia nie je.

"Ale prosím vás! Vírus? Aký vírus?" hovorí tridsaťpäťročná podnikateľka Olga a odmietavo máva rukou. "Je to sprisahanie a nie vírus. Čie sprisahanie? Číňanov, koho iného?! Vypustili to, aby predbehli Európu a Rusko a ovládli svet. Majú na to vakcínu." Podľa miestnych umierajú len "chorí, starí ľudia a tí, čo majú AIDS". A jediným účelom karantény je "zničiť podnikanie", napísal spravodajský server The Moscow Times.



Uljanovsk leží 850 kilometrov juhozápadne od Moskvy na malebnom mieste pri rieke Volge, Ale cesty sú zlé, každé druhé semafory sú rozbité a guvernér obyvateľov povzbudzuje, aby porodili deti na štátny sviatok, a vďaka tomu vyhrali terénne vozidlo UAZ. Tie sa vyrábajú práve tu, v rodisku Vladimira Iľjiča Lenina.



V podobných mestách po celom Rusku žijú desiatky miliónov Rusov. Koronavírus, v ktorý v Uljanovsku stále ešte veľa ľudí neverí, sa do mesta dostal nečakaným spôsobom. Doviezol ho sem syn poslanca regionálneho parlamentu Michaila Rožkova. Mladík, ktorý chodil do školy v Anglicku, priletel domov, necítil sa dobre a začal kašľať. Jeho vplyvný otec ho doviezol do nemocnice - vlastne hneď do niekoľkých nemocníc, pretože nikde nemali test, ktorých je údajne všade dostatok.



Poslanec použil všetky páky, aby nechal syna otestovať. Nakoniec sa zistilo, že je pozitívny na koronavírus a bol umiestnený do miestnej detskej nemocnice pre infekčné pacientov. Rožkov sa na facebooku ospravedlnil: "Je nám naozaj veľmi ľúto, že sa tento problém neobmedzil len na našu rodinu, ale postihol celý región. Ospravedlňujeme sa, že sme nedodržiavali správne pravidlá izolácie."



A tak sa Uljanovsk dozvedel o víruse. Od tej doby sa štatistika nakazených osôb koronavírusom v regióne nezmenila - stále uvádza len jednu osobu. Ale miestni lekári týmto štatistikám neveria. A v súkromných rozhovoroch priznávajú, že oblasť pravdepodobne nie je pripravená na rozsiahlu epidémiu.



Uljanovská oblasť na tom nie je ekonomicky príliš dobre a miestni obyvatelia cestujú podstatne menej, než napríklad ľudia z relatívne bohatšej Samarskej alebo Kazanskej oblasti. Prakticky nikto nikam necestuje, pretože si to ľudia nemôžu dovoliť. To mohlo zatiaľ šírenie nákazy spomaľovať.



Guvernér oblasti navyše tvrdí, že sú úplne pripravení sa s vírusom vysporiadať. Na jednotkách infekčných chorôb je podľa neho 203 lôžok a ich počet sa dá zvýšiť na 700. Miestny zdravotný odbor oznámil, že majú k dispozícii 436 ventilátorov. Práve kúpili 12 nových a požiadali o 250 ďalších.



Úrady tiež narýchlo zorganizovali nutné opravy infekčných jednotiek v nemocniciach. Pomerne skromná suma - osem miliónov rubľov - bola vyčlenená z regionálneho rozpočtu na úpravy mestskej nemocnice Novouljanovsk, kde sú na pozorovaní obyvatelia vracajúci sa zo zahraničia, ak u nich nie je možná domáca izolácie. Hlavná mestská nemocnica dostala viac ako päť miliónov rubľov, ale lekári žartujú, že to stačí sotva na vymaľovanie toaliet a opravu zatvárania dverí.



Mnoho doktorov, s ktorými hovoril denník The Moscow Times, uviedlo, že dobré štatistiky sú nadsadené. "Hovoria, že máme v regióne 436 ventilátorov. Ale ako ich počítajú? Vytiahli zo skladov staré pľúcne ventilátory, vrátane tých, ktoré nefungujú a už boli odpísané. A teraz sa ich znovu snaží sprevádzkovať," uviedol jeden z lekárov. Tie ventilátory, ktoré sú funkčné, pre zmenu nie sú voľné. "Vírus je jedna vec. Ale nikto nevyhlásil moratórium na srdcové infarkty, mŕtvice alebo automobilové nehody. Stále máme pacientov na ventilátoroch," dodal.



Dmitrij Malych, pediater z Uljanovsku, povedal denníku The Moscow Times, že v oblasti je katastrofálny nedostatok ochranných prostriedkov ako pre zdravotníkov, tak pre obyvateľov. "V lekárňach nemajú žiadne ochranné masky a v zdravotných strediskách absolútne chýbajú profesionálne respirátory a ochranné obleky pred biochemickými látkami."

"Pre svoju osobnú potrebu si kupujem respirátory za vlastné peniaze a platím oveľa viac, než sú oficiálne ceny. Nie je ich dosť, a tak ceny diktuje trh," uviedol Malych s tým, že doktori a sestry si šijú vlastné masky z plienok a fáčoviny - ale tej už je v celej oblasti tiež nedostatok.Alexej Kurinyj, poslanec regionálneho parlamentu a člen zdravotného výboru mestskej rady, pokladá za najväčší problém diagnostiku.Testovaná bola len veľmi malá skupina ľudí, a preto nám ich počty nemôžu poskytnúť úplný obrázok epidémie, ktorú tu máme," povedal.Kurinyj je odborník. Vyštudoval medicínu a svojho času riadil mestskú lekársku záchrannú službu."Nemáme dostatok ventilátorov. Počtom ventilátorov, ktoré uvádzajú úrady, sa nedá veriť a veľa z nich je zastaraných. Realisticky si myslím, že by sme neuvoľnili viac než stovku ventilátorov - a polovica z nich by sa najskôr rozbila. A chýbajú nám na ne tiež náhradné diely, ako sú ventily," uviedol. "Ak sa tu rozbehne epidémia a počet pacientov dosiahne 800 až 1000, zdravotný systém to nezvládne," dodal Kurinyj.