Miliardári chcú pred koronavírusom utiecť do superluxusných bunkrov: 6 mesiacov pod zemou?!

Sú medzi nimi najslávnejšie mená na svete - od technologických miliardárov a celebrít, až po lekárov a právnikov a veľké množstvo titánov obchodného sveta.

Všetci ale majú jedno spoločné - neskutočné podzemné bunkre vybavené luxusným zariadením vrátane plaveckých bazénov, bowlingových herní či strelníc, napísal spravodajský server Forbes. Vzhľadom k terajšej svetovej kríze kvôli šíreniu koronavírusu prešli majitelia bunkrov do najvyššej pohotovosti a pripravujú svoje rodiny najmenej na šesť mesiacov pod zemou. Neobávajú sa jadrovej vojny či zásahu asteroidom, ale v prvom rade občianskych nepokojov.



Počas posledných piatich rokov títo majitelia bunkrov budovali svoje luxusné úkryty s jediným cieľom - ochrániť svoje rodiny. Niektorí majú bezpečné miestnosti s únikovým tunelom do bunkra, zatiaľ čo ďalší si nechali podzemné skrýše zabudovať na rozsiahlych pozemkoch ďalej od hlavného domu. Texaská spoločnosť Rising S Bunkers, ktorá patrí medzi hlavných hráčov v tomto odvetví, zažíva zlaté časy. Podľa jej predstaviteľa Garyho Lyncha teraz dostávajú o 2000 percent viac otázok od potenciálnych kupcov.



"Bohužiaľ dopyt po podzemných bunkroch opäť stúpa," povedal Lynch. "Špecializujeme sa na tento typ produktov. Áno, oveľa radšej by som staval niečo iné, ale pretože naša firma verí, že sú bunkre potrebné, nebudeme stavať nič iné, kým pre nich bude existovať trh. Najžiadanejšie sú naše tri modely Silverleaf s rozmermi 3x15 metrov. Na tie človek nemusí byť milionár, aby si ich mohol dovoliť, "dodal.



Medzi majetnejších klientov firmy Rising S Bunkers patrí aj štyridsaťpäťročný Terry, ktorý si neželal zverejniť svoje celé meno. Terry má tri deti a žije v luxusnej nehnuteľnosti v Ohiu. Podzemný bunker má už tri roky a teraz nervózne odpočítava hodiny do chvíle, kedy bude mať pocit, že je pre neho a rodinu nutné, aby sa do neho uchýlili. Jeho bunker s plochou 140 štvorcových metrov neleží pod domom, ale neďaleko na jeho pozemku. Únikovým východom sa rýchlo dostanú do troch spální s dvoma kúpeľňami, ktoré sú väčšie ako rad bežných domov.

"Keď som sa rozhodol nechať si postaviť bunker, nikdy som si nerobil starosti s jadrovou vojnou," povedal Terry. "Oveľa väčšie starosti mi robili občianske nepokoje a teraz vidím potenciál pre to, čoho som sa vždy bál.povedal.V bunkri môžu prežiť až šesť mesiacov. "Máme tri deti, a tak som chcel, aby mali vlastnú izbu, a tiež spálňu naviac pre mojich rodičov. Okrem dvoch veľkých spální a detskej izby tu máme veľkú obývaciu izbu, kanceláriu, skladisko, kuchyňu a zbrojnicu," dodal.Firma Rising S Bunkers ponúka širokú škálu bunkrov pre kupcov s rôznymi finančnými možnosťami - od necelých 40.000 dolárov, až do rádovo miliónov dolárov. Na špici je model Aristokrat za 8,35 milióna dolárov.