Krajčí má veľké plány: Chce strojnásobiť počet odberných miest

Slovensko by mohlo čoskoro zvýšiť počet odberných miest nového koronavírusu z aktuálnych 29 na približne 100. Stať by sa tak malo počas budúceho týždňa. V sobotu to oznámil minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO).

"V súčasnosti je už na Slovensku 29 odberných miest dnešným dňom, čo je výrazný nárast. Predpokladáme, že tie testovania pôjdu v najbližších dňoch do rekordných čísiel a budú sa pridávať aj ďalšie nemocnice. Takže predpokladám, že tých testovacích miest v budúcom týždni budeme mať naozaj už do 100," povedal šéf rezortu zdravotníctva. 10 otázok, ktoré zaujímajú verejnosť: Kedy sa dozvieme konkrétne odpovede? Tiež doplnil, že zvýšiť by sa mal aj počet inštruovaného zdravotníckeho personálu v nemocniciach, ktorý by mal byť každodenne trénovaný prostredníctvom telemostov, aby zvládol obsluhu pľúcnych ventilátorov, ktorých kapacita sa na Slovensku tiež čoskoro zvýši.