Európska komisia sa ospravedlnila Talianom: Prepáčte, bolo možné sa tomu vyhnúť

Európska komisia sa ospravedlnila Taliansku za nedostatok európskej solidarity pri riešení koronavírusovej krízy. Sľúbila väčšiu pomoc pri zvládaní hospodárskeho poklesu. S odvolaním sa na list predsedníčky EK Ursuly von der Leyenovej o tom vo štvrtok informovala agentúra Reuters.

V Taliansku panuje všeobecné rozhorčenie nad reakciou Európy na pandémiu koronavírusu, počnúc neschopnosťou krajín Európskej únie poslať do krajiny lekárske vybavenie a končiac neochotou severných štátov bloku na vydávanie spoločných európskych dlhopisov, ktoré by znížili náklady južných štátov na hospodársku obnovu.

Krajne pravicová strana Liga podľa Reuters využíva túto nespokojnosť k spochybňovaniu členstva Talianska v európskej dvadsaťsedmičke, a dokonca aj proeurópsky zmýšľajúci Taliani vyjadrujú údiv nad nedostatkom empatie a podpory zo strany Európy. V liste zverejnenom v talianskom denníku La Repubblica uviedla von der Leyenová, že príliš veľa európskych krajín sa na začiatku krízy sústredilo iba na svoje problémy. "Nepochopili, že pandémiu môžeme poraziť len spoločne, ako Únia. To bolo zhubné a bolo možné sa tomu vyhnúť," napísala. "Dnes sa Európa zjednocuje na talianskej strane."

Jablkom sváru sa stala žiadosť Talianska a ôsmich ďalších krajín, aby eurozóna začala vydávať vlastné dlhopisy pre oživenie ekonomiky, ktoré by pomohli financovať hospodárstva jednotlivých krajín, ktoré sa kvôli koronavírusu zrejme ponoria do hlbokej recesie. Severné krajiny to zatiaľ odmietajú a k talianskej požiadavke sa doteraz rezervovane stavala aj sama šéfka komisie. Von der Leyenová vo svojom texte ďalej oznámila, že EÚ vyčlení až 100 miliárd eur pre najviac postihnuté krajiny, na čele s Talianskom. Peniaze majú smerovať na zachovanie pracovných miest. Uviedla tiež, že EK urobí všetko preto, aby "každé euro v rozpočte EÚ" bolo použité na zvládanie koronavírusovej krízy. Ku spoločným dlhopisom sa v liste nevyjadrila.

Taliansko počas šiestich týždňov od začiatku epidémie v krajine zaznamenalo 13 155 úmrtí po nákaze koronavírusom, čo je najviac na svete. So 110 574 potvrdenými prípadmi nákazy je druhou najhoršie postihnutou krajinou po Spojených štátoch.