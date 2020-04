Najhlbšia zdravotnícka kríza, akej EÚ čelila: Komisia dá 3 miliardy eur na nástroj núdzovej podpory

Európska komisia (EK) vo štvrtok v súvislosti s pandémiou koronavírusu navrhla zriadiť núdzový nástroj solidarity vo výške 100 miliárd eur, ktorý má pomôcť pracovníkom udržať si príjmy a podnikom zostať nad vodou.

Exekutíva EÚ navrhla tiež presmerovanie všetkých dostupných štrukturálnych fondov na boj proti koronavírusu.

Európska únia podľa EK nikdy vo svojej histórii nečelila takej hlbokej a tak rýchlo sa šíriacej zdravotnej kríze. Hlavnou prioritou je preto záchrana životov a uspokojenie potrieb národných systémov zdravotnej starostlivosti a odborníkov, ktorí každý deň pracujú s nasadením vlastného zdravia a životov.

V rámci nástroja núdzovej podpory, tzv. SURE, EK pracuje na zabezpečení dodávok chýbajúcich ochranných prostriedkov a dýchacích prístrojov.

Členským krajinám chýbajú tiež liečebné zariadenia a mali by prospech z toho, ak by boli schopné presúvať pacientov do oblastí s väčším množstvom zdrojov a vysielať zdravotnícky personál na miesta, ktoré sú najviac postihnuté.

Dôraznejšia podpora je tiež potrebná pre hromadné testovanie, pre lekársky výskum, zavádzanie nových spôsobov liečby a pre výrobu, nákup a distribúciu vakcín v celej EÚ.

Exekutíva EÚ preto vo štvrtok navrhla využiť všetky dostupné a zvyšné prostriedky z tohtoročného rozpočtu EÚ na pomoc a reagovanie na potreby európskych zdravotníckych systémov.

V praxi to znamená, že tri miliardy eur sa vložia do nástroja núdzovej podpory, z čoho 300 miliónov eur sa pridelí mechanizmu RescEU na podporu vytvorenia spoločných zásob ochranného vybavenia.

Prioritou bude zabezpečenie nevyhnutného ochranného vybavenia a dodávok zdravotného materiálu, od ventilátorov až po osobné ochranné pomôcky, od mobilných lekárskych tímov až po lekársku pomoc pre najzraniteľnejšie osoby, vrátane osôb v utečeneckých táboroch.

Druhou oblasťou pomoci bude umožniť rozšírenie testovacieho úsilia v krajinách EÚ a nový návrh Európskej komisie predvída aj možnosť, aby táto inštitúcia mohla v mene členských štátov priamo zaobstarávať nevyhnutné lekárske vybavenie a ochranné pomôcky, čo by viedlo k úspore drahocenného času.