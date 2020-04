Martin Škrtel si počas karantény pustil ústa na špacír: Rozlúčka s repre? Jedna veľká blamáž!

Bývalý futbalový reprezentant Martin Škrtel (35) sa v týchto dňoch nachádza v domácej karanténe v Tureckom Istanbule, kde momentálne pôsobí. Okrem rodinky si našiel čas aj na fanúšikov, ktorým dal na sociálnych sieťach možnosť opýtať sa ho na čokoľvek. Na pretras prišli aj citlivejšie témy, ako napríklad jeho rozlúčka s reprezentačným dresom.

Prirodzene, situácia okolo pandémie súvisacej s koronavírusom sa citeľne dotkla aj Škrtela. Izolovaný je aj s celou svojou rodinou v Istanbule. Napriek tomu sa však nesťažuje. „V Turecku sme spokojní. Páči sa tu nielen mne, ale aj rodinke. Istanbul je krásny. Je to skvelé miesto na život. Momentálne sa však mám asi tak, ako všetci. Som v neistote a očakávam, ako sa bude situácia s koronavírusom vyvíjať,“ začal svoje rozprávanie Škrtel na instagrame. Fanúšikov však prirodzene zaujímali najmä otázky o futbale. Bývalý reprezentant si tak napríklad zaspomínal na svoje pôsobenie v slávnom anglickom klube z Premier League.

„Moja kariéra v Liverpoole bola slušná. Strávil som tam 9 rokov. To sa nepodarí každému. Ako v živote, aj vo futbale som mal počas tohto obdobia lepšie ale i horšie momenty. Celkovo som však spokojný. Stráviť v takom veľkoklube tak dlhý čas a hlavne pravidelne hrávať, to sa nepodarí len tak hocikomu. Rovnako tak hrať pred vypredaným hľadiskom v Premier League bol krásny poci,“ opísal Škrtel, ktorý si dobre uvedomuje, že jeho kariéra sa blíži ku koncu a tak pridal pre mnohých prekvapivú úvahu.

„V minulosti som myslel na to, že by som kariéru ukončil v Trnave. Či sa to však podarí uskutočniť, je otázne. Určite by som nad tým rozmýšľal, keby taká ponuka prišla. V hlave mám však aj myšlienku, že by som po profesionálnej kariére ešte zahral rok-dva rekreačne za Ráztočno, kde som futbalovo vyrastal,“ prekvapil Škrťo. Svoj ďalší život si bez futbalu však predstaviť nevie. „Pravdu povediac, neviem, čo by som chcel robiť po kariére. Celý život sa pohybujem vo futbale, takže by som sa v ňom určite angažoval aj keď zavesím kopačky na klinec. To ale ešte neplánujem. Chcem hrať dovtedy, kým budem zdravý a bude o mňa záujem,“ dodal rodák z Handlovej.

Na záver sa dotkol aj citlivých tém z reprezentácie. Podľa neho bola jeho rozlúčka s národným dresom jedna veľká blamáž. „Nie len z pohľadu fanúšika, ale aj az pohľadu nás hráčov, čo sme sa lúčili, to bola blamáž a sklamanie. Bohužiaľ, už to neovplyvníme. Všetci sme si to však predstavovali ináč,“ povzdychol si Škrtel a zaspomínal si aj na trénera Jána Kozáka. „Pán Kozák bol skvelý tréner, veľký odborník a dobrý človek. Veľa hráčov mu môže ďakovať za to, čo z nich dostal a ako ich viedol. Som hrdý na to, že som s ním mohol spolupracovať,“ uzavrel Škrtel.