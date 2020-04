Minister oznámil novinku, ktorá rozvinula búrlivú debatu: Ako a pre koho sa otvoria školské jedálne

Je to správny krok? Po tom, ako minister školstva Branislav Gröhling oznámil, že školské jedálne budú od piatka opäť otvorené, rozvinula sa búrlivá debata o tom, či takto neriskujeme šírenie nebezpečného ochorenia COVID-19.

Zámer ministra najskôr kritizoval aj samotný premiér Matovič, ktorý sa obával toho, že deti budú chodiť na obedy. Ako je to skutočne s otvorením jedální a kto rozhodne, či tak urobia? Už v piatok by sa do práce mali vrátiť kuchárky školských jedální. Jedlá síce budú variť, ale do priestorov jedálne by sa deti dostať nemali. Jedálne mali mať najskôr možnosť vydávať stravu žiakom, študentom a seniorom podobne, ako to robia reštaurácie.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Gröhling v stredu spresnil, že jedlo budú len rozvážať. „Zriaďovateľ bude povinný zabezpečiť rozvoz jedla,“ povedal s tým, že jedlo zo školských jedální je cenovo dostupnejšie. Prioritne by malo byť jedlo určené pre seniorov a pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Jedálne budú môcť byť otvorené len po splnení prísnych hygienických podmienok.

Presné podmienky by mal určiť v rozhodnutí už v piatok hlavný hygienik SR. Problém v otvorení nevidí ani premiér, nechce, aby dôchodcovia a študenti do nich chodili. Zároveň poznamenal, že ho mrzí „osobná iniciatíva“ ministra školstva, že by bez toho, aby informoval ústredný krízový štáb, komunikoval v tejto veci len s hlavným hygienikom. „Patrí to na ústredný krízový štáb, je to zásadné rozhodnutie,“ uviedol.

Rozhodnú samosprávy

O tom, či sa jedálne napokon otvoria, rozhodnú jednotlivé samosprávy na základe toho, či budú schopné splniť podmienky, ktoré určí hlavný hygienik. „V rozhodnutí, ktoré by malo byť vydané v piatok 3. apríla, bude uvedené, pre koho sa dá variť, akým spôsobom sa bude variť, ako sa bude strava vydávať a ako sa bude roznášať. Primátor Košíc Jaroslav Polaček je však z celej situácie zaskočený.

„Opäť je to bez diskusie so samosprávou, bez diskusie o tom, čo všetko to prináša. Mesto Košice na to nie je pripravené. Mrzí ma, že sa najprv dajú vyhlásenia a predtým sa s nami nič neodkomunikovalo,“ vysvetlil v stredu. „Jedáleň totiž nie je štandardná vývarovňa! Pre nás je to len finančná záťaž, mestu Košice v rámci tohto roka hrozí prepad financií vo výške 40 miliónov eur z dvestomiliónového rozpočtu.

Sme odkázaní na to, aby sme robili obrovské škrty,“ informoval primátor Košíc Jaroslav Polaček. Bratislavská mestská časť Ružinov možnosť otvorenia víta. „Dúfame, že táto možnosť nebude len pre rozvoz, ale aj pre výdaj jedla – tak ako to dnes môžu robiť reštaurácie. Rozvoz jedla je totiž podstatne komplikovanejší.“ uviedla hovorkyňa Tatiana Tóthová.