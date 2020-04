Premiér Matovič sa vzdáva celého platu: Venuje ich fondu na pomoc pre ľudí v koronakríze

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) sa v súvislosti s riešením pandémie vzdáva svojho platu.

Venuje ho do novovytvoreného Fondu vzájomnej pomoci, ktorý bude fungovať na Úrade vlády SR. „Nedokážeme zákonmi pomôcť všetkým. Nedá sa do legislatívy napísať každá životná situácia, v ktorej sú teraz viaceré rodiny na Slovensku. Rozhodli sme sa na Úrade vlády SR zriadiť Fond vzájomnej pomoci, ktorým sa budeme snažiť vyriešiť ťažké situácie ľudí. Je to spoločné rozhodnutie aj s našimi koaličnými poslancami. Budeme radi, ak by prispievali aj opoziční poslanci. Chceme ľuďom ukázať, že na nich myslíme nielen zákonmi, ale aj takouto formou. Budú prispievať koaliční poslanci, ministri a ďalší. Keďže sa patrí ísť príkladom, chcem povedať, že sa vzdávam celého premiérskeho platu,“ povedal Matovič.

Údaje budú zverejnené na webovej stránke úradu vlády. Výška príspevku nie je limitovaná. Peniaze majú pomôcť predovšetkým ľuďom, pri ktorých nezaberú návrhy zákonov. Koalícia sa rozhodla pre tento krok najmä z dôvodu, že na platy poslancov sú naviazané aj mzdy tisícok ľudí v štátnej správe. V prípade, že by si legislatívne znížili platy, opatrenia by sa dotkli aj úradníkov, sudcov či prokurátorov.