Ďalší dôkaz, že pes je najlepší priateľ človeka, zverejnil na svojom facebookovom profile nórsky plážový volejbalista Mathias Berntsen! Ani on nemôže trénovať v súčasnosti so svojim partnerom z piesku, tak hľadal náhradu, s kým by si v peknom počasí aspoň trochu zapinkal. Našiel ju vo svojom štvornohom miláčikovi menom Kiara. No a svojho pána vôbec nešetrila. Skôr naopak, riadne ho prehnala. Pritom na rozdiel od neho sa vôbec nezapotila.