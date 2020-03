Prečo niekde zabíja menej a inde viac? Čo skresľuje štatistiky o koronavíruse

Koronavírus sa v niektorých krajinách javí ako nemilosrdný zabijak. Inde má na svedomí omnoho menej ľudských životov. Prečo je to tak? Nakoľko sa dá veriť oficiálnym štatistikám?

V Taliansku napríklad zomrelo 11 percent z tých, o ktorých sa oficiálne vie, že sa infikovali. V Španielsku je to 8 percent, vo Francúzsku a Iráne okolo 7 percent. V Južnej Kórei je to však len 1,5 percenta a v Nemecku menej ako percento. Čo to znamená? Podľa odborníkov spočíva odpoveď v tom, koľko ľudí bolo otestovaných, aký je vek infikovanej populácie a ďalších faktorov, z ktorých je najdôležitejšie to, či bol zdravotný systém krajiny preťažený.

„Úmrtnosť je veľmi mätúca. Čísla môžu vyzerať odlišne aj v prípade, že skutočná situácia je viac-menej rovnaká,“ povedal pre americké rádio NPR profesor Stephen Lawrence z Washingtonovej univerzity v St. Louis. Podľa neho sa aktuálny priepastný rozdiel medzi Talianskom a Nemeckom postupne zmaže, ako budú vedci dostávať viac dát. Nemusí to znamenať, že sa situácia v Nemecku výrazne zhorší. Skôr vyjde najavo skutočný rozsah katastrofickej situácie v Taliansku, kde úrady pripúšťajú, že reálny počet prípadov je 10-krát vyšší, ako testy doposiaľ odhalili.

Podľa Lawrenca sa to deje pri každej novej chorobe. Na začiatku sa evidujú iba ťažké prípady, ktoré sa dostanú do nemocníc. Aj keď sa v USA v roku 1999 objavil západonílsky vírus, javila sa jeho úmrtnosť na úrovni až 10 percent. Rozsiahlejšie testovanie však odhalilo, že ho malo mnoho ľudí aj bez toho, aby si ho vôbec všimlo. Dodnes nakazil tri milióny Američanov a menej ako percento skončilo vo vážnom stave. Keď sa to uplatní aj pre koronavírus, je pravdepodobné, že úmrtnosť v Taliansku poklesne.

Aj v čínskom Wu-chane sa na začiatku úmrtnosť javila na úrovni 4 percent. Postupne s rozšírením testov klesla na 1,4 %. V Nemecku, kde od začiatku testujú vážne chorých aj ľudí s miernymi príznakmi, ostane úmrtnosť na súčasnej úrovni okolo percenta. Podobne aj Južná Kórea od začiatku masívne testovala. Podarilo sa jej tak zabrániť rozšíreniu nákazy, lebo možných prenášačov včas odhalili, ale aj udržať úmrtnosť po celý čas pod úrovňou 2 percent. Jediným realistickým údajom je tak, zdá sa, počet mŕtvych na počet obyvateľov. Aj ten môže skresľovať to, že nie všetkých mŕtvych doň zarátajú, lebo zomreli z iných príčin.

To bol prípad aj na Slovensku. V Taliansku a Španielsku započítavajú všetkých mŕtvych, ktorí boli chorí na koronavírus. Nemajú čas detailnejšie skúmať príčiny. Vysoké číslo nesvedčí o tom, že by bol vírus u nich väčší zabijak – len sa viac rozšíril a preťažil tamojšie zdravotníctvo. Počet mŕtvych môže byť skreslený aj zámerne. Z toho obviňujú čínske úrady, ktoré na začiatku zatajovali prepuknutie epidémie. Teraz obyvatelia Wu-chanu hlásia, že po uvoľnení karantény vydávajú tamojšie krematóriá pozostalým omnoho viac urien, ako znejú oficiálne čísla. Z Ruska sa zasa objavili správy, že prípadov koronavírusu je oficiálne málo, ale výrazne stúpol počet prípadov zápalu pľúc.

Najčastejšie príčiny

1. nedostatočné testovanie

2. vek nakazených

3. preťaženosť zdravotníctva