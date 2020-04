Zlodeji pracujú aj počas karantény: Ukradli    Van    Gogha za    10    miliónov     eur

Zlodeji nemajú karanténu. V holandskom meste Laren ukradli obraz Vincenta Van Gogha nazvaný Farská záhrada v Nuenene.

Odhadovaná cena diela je 6 až 10 miliónov eur. Najhoršie je, že múzeum malo obraz iba zapožičaný. Zlodeji ukradli Van Goghov obraz Farská záhrada z múzea Singer Laren v Holandsku. Predné sklenené dvere rozbili približne o 3.15 hod. v pondelok ráno. Žiadne iné dielo pravdepodobne nechýba.

Lupiči síce spustili alarm, no stihli obraz vziať a ujsť z miesta činu, než dorazila polícia. Jan Rudolph de Lorm, riaditeľ múzea, sa vyjadril, že je mimoriadne naštvaný stratou tejto vzácnej maľby. Krádež ho škrie o to viac, že Van Goghovo dielo mali zapožičané z múzea v Groningere. „Toto je presne to, čo nechcete, aby sa stalo s obrazom, ktorý máte požičaný,“ vyjadril sa de Lorm.

Ukradnutý kúsok bol súčasťou expozície Zrkadlo duše, ktorá obsahovala viac ako 70 malieb, akvarelov a kresieb holandských autorov 19. storočia. Priestory však boli pre pandémiu koronavírusu zavreté od 12. marca. Dielo Farská záhrada... je súčasťou Van Goghovej série obrazov z rokov 1883 až 1884, keď krátky čas žil so svojimi rodičmi na fare v Nuenene, kde jeho otec pôsobil ako pastor.

Múzeum cenu obrazu odmietlo zverejniť. Artur Brandt, detektív zameriavajúci sa na umenie, odhadol jeho hodnotu na 6 miliónov eur. Iný Van Goghov obraz z rovnakého obdobia sa predal v aukcii za 10 miliónov eur.

Farská záhrada v Nuenene Otvoriť galériu Farská záhrada v Nuenene, 1884. Zdroj: reuters

• Nazýva sa aj Jarná záhrada v Nuenene

• Autor: Vincent van Gogh, 1884

• Post-impresionizmus

• Olej na panelovom plátne

• Rozmery: 39 x 72 cm

• Van Gogh namaľoval tento obraz ako 31-ročný, kým žil s rodičmi v meste Nuenen

• Najdrahší ukradnutý Van Goghov obraz sa volá Divé maky a má hodnotu 50 miliónov eur