Zúrivý Lopez: Tvrdý odkaz exmanželke, ktorá sa vydala za jeho spoluhráča!

Argentínsky futbalista Maxi Lopez (35) bol šťastne ženatý so sexi agentkou Wandou Nara (33). Spolu majú troch synov.

Počas angažmánu v Sampdorii Janov sa útočník skamarátil s krajanom Maurom Icardim (27). Netušil, že po čase to isté urobila aj jeho manželka.

Z nevery sa vykľul rozvod a nepriateľstvo oboch futbalistov. Wanda sa vydala za Icardiho a tešia sa z dvoch dcér. Atraktívna kráska rada vystavuje svoje telo na instagrame, kde má vyše 6 miliónov fanúšikov. Práve na sociálnej sieti ju teraz „zotrel“ Lopez.

Poslal jej tvrdý odkaz, v ktorom ju obvinil, aká je zlá matka, keďže sa vrátila z Paríža do Milána, ktoré je epicentrom nákazy koronavírusu. „Čo si to za matku? Vzala si naše deti z Paríža do ohniska nákazy. Zaujímalo by ma, prečo si porušila karanténu. Všade je globálna pandémia a všetkým hovoria, aby nevychádzali von a ty cestuješ s našimi deťmi z Paríža do Milána. Aká simatka?,“ zúril Lopez.