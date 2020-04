Problém na košickom sídlisku: Pred rokmi tam vysadili stromy nad plynovod, teraz o ne prídu?

Obyvatelia najhustejšie obývaného sídliska na Slovensku pravdepodobne prídu o desiatky vzácnych drevín. Plynári totiž ohlásili rekonštrukciu približne 800 metrov plynového potrubia na košickom Sídlisku Ťahanovce.

Na mieste ale zistili, že v mnohých častiach sú nad inžinierskymi sieťami stromy s hustými koreňmi. Ochranári i predstavitelia samosprávy sa snažia o záchranu zelene, no možností majú málo. Ak by sa stromy pokúsili presadiť, riskovali by poškodenie plynového potrubia a možnú tragédiu.

O vážnom probléme informoval verejnosť starosta mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce Miloš Ihnát. “Ukazuje sa, ako vysádzali stromy po skončení socializmu od roku 1989 až do dnešných dní, priamo na trase plynovodu, bez toho, aby sa pozrelo kde sú inžinierske siete,” krúti hlavou starosta. Ihnát sa chce pokúsiť zachrániť každý jeden strom. Na trase napočítal vyše 70 drevín. Ľudia zo sídliska však môžu prísť aj o alej stromov pri jednom z hlavných ťahov.

“Každý strom a zeleň je u nás vzácna a je mojou povinnosťou ju uchovať. Preto som oslovil plynárne, aby sme ešte raz išli do terénu a hľadali riešenie,” uviedol Ihnát. Presádzanie stromov by však mohlo znamenať veľké nebezpečenstvo, keďže doteraz nevedia, či korene nezarástli aj medzi rúry plynovodu. “Uvedomujeme si riziko, nechcem tu mať druhú Mukačevskú 7. Preto posledné slovo budú mať plynári. Dohodli sme sa, že ešte pred začiatkom prác nás privolajú k sondáži, kde budeme vedieť zistiť na centimetre presne, či korene stromov ležia priamo na plynovode,” dodal Ihnát s tým, že v každom prípade budú košickú Správu mestskej zelene žiadať o náhradnú výsadbu.

Podľa Ladislava Rovinského, košického poslanca a miestneho zástancu životného prostredia, sa len ukazuje, ako sa v minulosti robila výsadba bez ohľadu na inžinierske siete. “Žiaľ, teraz pri ich rekonštrukcii nie je iná možnosť ako dať zeleň preč. Snáď bude možné niektoré stromy zachrániť. Pre všetky zainteresované strany je to teraz veľká výzva jasne zadefinovať, čo a kde je pod zemou. Faktom ale ostáva, že veľa stromov to má spočítané,” zhodnotil Rovinský.

Otvoriť galériu Plynovod plánujú rekonštruovať na trase od Sofijskej ulice cez Varšavskú až po začiatok Belehradskej. Zdroj: Google Maps

Čo na situáciu hovorí odborník?

Jozef Kotulič, projektant v oblasti plynovodov uvádza, že minimálnu vzdialenosť plynovodu od miesta sadenia stromu určuje všeobecne záväzné nariadenie mesta. “Presne kvôli riziku, že by korene stromu mohli poškodiť plynovú rúru, má byť medzi nimi vzdialenosť 2 metre. Stromy nemôže hocikto hocikde posadiť. Pri rozhodnutí o tejto výsadbe v minulosti sa pravdepodobne neozrejmilo to, ako budú stromy a plynovod od seba vzdialené,” zhodnotil.