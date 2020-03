Pre pandémiu nepustili Herca k pôrodu: Dcérku videl iba na fotografiách

Zatiaľ ju videl iba na fotografiách!

Futbalista Christián Herc (21) je od nedele šťastným otcom dcérky Chloe. Prišla na svet v plzenskej nemocnici v nedeľu v noci. Keď sa posúval zimný čas na letný. Slovenský reprezentant do 21 rokov si na moment, keď ju zoberie do náručia, ešte musí počkať.

Herc pri pôrode pre koronavírus byť nemohol, hoci to plánoval. „Priateľka to chcela. Keby to bolo možné, určite by som pri nej bol a podporil ju. Skúsenosti s prebaľovaním nemám žiadne. Postupne sa budem všetko učiť. Už sa na to teším. Dúfam, že to spoločnými silami zvládneme. Aspoň budem mať na malú viac času, keďže teraz musí byť každý doma," uviedol pre Nový Čas natešený otecko, ktorého zatiaľ nepustia ani na návštevu. "Tie sú teraz v nemocniciach zakázané. Musím vydržať do stredy. Vtedy by ich mali prepustiť domov,“ prezradil stredopoliar Plzne, kde je od minulého leta na hosťovaní z anglického Wolverhamptonu Wanderers. S priateľkou Kristínou sa na menách vopred dohodli: „Keď sme ešte nevedeli pohlavie, vymysleli sme ich. Ja chlapčenské Leo, ona dievčenské Chloe. Vyšlo to jej.“ Meno Chloe pochádza z gréčtiny a znamená mladý výhonok.

Meno: Chloe

Dátum narodenia: 30. marca 2020

Čas narodenia: 3.18 hod.

Hmotnosť: 3 390 gramov

Výška: 49 centimetrov