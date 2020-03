V Británii začali vyberať, komu umožnia prežiť: Pľúcne ventilátory na prídel

V Británii sa situácia zhoršuje každý deň. Lekári a odborníci museli prehodnotiť, komu budú a komu nebudú poskytovať pomoc vo forme pľúcnych ventilátorov.

Tvrdia, že predlžovať život jednotlivcom o dva až tri týždne nie je v záujme spoločnosti. Zdá sa, že táto pandémia nám poskytuje odpovede na filozoficko-etické otázky o tom, či je dôležitejší jednotlivec, alebo spoločnosť. Ventilátory začali v britskej nemocnici prideľovať iba pacientom s „dostatočnou istotou“ prežitia. S týmto prístupom zatiaľ prišla fakultná nemocnica Imperial College v Londýne, ktorá je jednou z najväčších v Anglicku. Nie je to však z dôvodu nedostatku kapacít, obmedzenia sú podľa vyjadrenia nemocnice čisto medicínske. Pre niektorých pacientov totiž nemusí byť pripojenie na pľúcny ventilátor „v ich najlepšom záujme“.

„Ako sa o chorobe učíme čoraz viac, sme omnoho opatrnejší v tom, ktorých pacientov vyberáme pre intenzívnu starostlivosť. Za normálnych okolností by sme ju dopriali väčšine ľudí. Ale to sa zmenilo. Pri tejto infekcii potrebujete byť niekoľko týždňov na ventilátore. Takže pri využívaní zdrojov na taký dlhý čas musíte mať určitú istotu, že stav pacienta sa zlepší. Ak to má byť len oddialenie ich smrti o dva či tri týždne, tak to nie je správne ani pre nich, ani pre spoločnosť,“ uviedol predstaviteľ nemocnice. Hovorca britského štátneho zdravotníctva uistil občanov, že majú stovky lôžok určených na intenzívnu starostlivosť v Londýne a tisícky v ostatných častiach krajiny a tieto kapacity plánujú zvyšovať.

Musia však pristúpiť aj k racionalizácii využívania ventilátorov. Spojené kráľovstvo má v súčasnosti 19 522 nakazených, s počtom obetí 1 228. Španieli aj Taliani majú toto rozhodovanie už za sebou. Aj oni museli pristúpiť k takzvanej vojenskej medicíne, ktorá sa používa vo frontových oblastiach, kde nie je možné zachrániť všetkých. Lekári a zdravotnícky personál musia každý deň vyhodnocovať, ktorý z pacientov má najväčšiu šancu na prežitie, a teda využije prostriedky s najlepším možným výsledkom. Nepriamo tak odsudzujú mnohých na smrť. Je to však nevyhnutný krok, ktorý má potenciál v konečnom dôsledku zachrániť mnohé životy. Striktné dodržiavanie Hippokratovej prísahy muselo ísť bokom a je len otázkou času, keď sa po aktuálnej kríze otvorí v Európe debata o eutanázii.