Mladí Slováci ostávajú bývať s rodičmi: Vlastné bývanie si často nemôžu dovoliť

Slovensko má jeden z najvyšších počtov mladých ľudí, ktorí žijú doma s rodičmi. Ide dokonca o niečo vyšší podiel ako v Taliansku či Španielsku.

Viac ako tradície a blízkosť rodiny v Taliansku či Španielsku sa na Slovensku a ďalších postkomunistických krajinách ukazuje, že si samostatné bývanie nemôžu všetci dovoliť. Podľa analytičky Slovenskej sporiteľne Lenky Buchlákovej až dve tretiny mladých ľudí vo veku 25 až 34 rokov žijú v tzv. mama hoteli. Tínedžeri a mladší ľudia vo veku 16 až 29 rokov sú až v 90 % prípadov doma. Ak sa pozrieme na štatistiky, ktoré hovoria o mladých od 18 do 34 rokov, tam sme na poprednom mieste. Až takmer 70 % ľudí v tejto vekovej kategórii žije s rodičmi, priemer 27 krajín EÚ je na úrovni 50 %.

Priemerný vek ich rodičov je na úrovni 52 rokov. Typické pre juh Európy v tomto prípade je, že má skôr výrazne vyšší počet dospelých, ktorí žijú s rodičmi. Taliani majú veľmi veľa dospelých, ktorí žijú s rodičmi. V prípade 30- až 49-ročných ľudí až pätina z nich žije so svojimi rodičmi. V porovnaní so Slovenskom je to dvakrát toľko. Napríklad v Nemecku ide len o 6 %, vo Francúzsku je to len okolo 1 %. Ukazuje sa, že hlavne krajiny na juhu majú bližšie väzby s rodinou. Podobne ako v Taliansku je to v Grécku, kde 17 % ľudí v tejto vekovej kategórii žije s rodičmi, v Španielsku je to okolo 10 %.

Podľa posledného sčítania obyvateľstva z roku 2011 až dve tretiny slovenských domácností sú zložené z troch generácií, teda rodičov a manželského páru s dieťaťom alebo deťmi. V krajinách na juhu je tento podiel na úrovni približne 50 %. Práve pre postkomunistické krajiny, ako je Slovensko, a zároveň aj južnú Európu je charakteristické, že najvyšší podiel rozšírených rodín tvorí pár s rodičom či rodičmi a ich dieťaťom či deťmi. Na Slovensku majú rozšírené trojgeneračné rodiny najvyššie zastúpenie zo všetkých, a to na úrovni 60 %. Aj druhým najviac zastúpeným typom rozšírenej rodiny je trojgeneračné spolužitie slobodného rodiča s jeho rodičom/rodičmi a dieťaťom/deťmi. Takéto rodiny majú štvrtinové zastúpenie v krajine.

Taliansko má približne 23 % obyvateľov starších ako 65 rokov, na Slovensku je tento podiel na úrovni zhruba 16 %. Na Slovensku vlani žila sama tretina ľudí starších ako 65 rokov. "Viac ako tradície a blízkosť rodiny na juhu Európy sa u nás a v ďalších postkomunistických krajinách ukazuje, že si samostatné bývanie nemôžu všetci dovoliť. Podľa Eurostatu za rok 2018 sa každý piaty mladý človek na Slovensku vo veku 20 až 34 rokov nevzdelával ani nepracoval. Mnohí tak majú problém byť finančne nezávislí do tridsiatky. Mladí Chorváti si držia prvenstvo, s vekom odchodu z rodičovského hniezda na úrovni 31,8 roka. U nás sa to pohybuje na úrovni 31 rokov. Oproti Švédom, Dánom, Fínom či Luxemburčanom sa naši mladí osamostatňujú zhruba o 10 rokov neskôr. Spomínané krajiny majú priemerný vek odchodu mladých vo veku 25 až 34 rokov na úrovni do 22 rokov. Súvisí to s lepšou životnou úrovňou, ale aj tým, že mnohí mladí po škole cestujú a spoznávajú svet," tvrdí analytička.