Srbský biskup († 71) sa mal koronavírusom nakaziť pri bohoslužbe: Poburujúce videá z kostolov

Vo veku 71 rokov zomrel na následky nového koronavírusu biskup srbskej pravoslávnej cirkvi Milutin Kneževič.

Jeho úmrtie v pondelok potvrdili cirkevní predstavitelia, píše agentúra DPA. Biskup eparchie v meste Valjevo, ležiacom asi 100 kilometrov od srbskej metropoly Belehrad, sa podľa vyhlásenia tamojšieho biskupstva koronavírusom nakazil medzi ľuďmi počas bohoslužieb. Minulý týždeň miestna eparchia oznámila, že infikovaní sú aj dvaja ďalší duchovní. Srbská pravoslávna cirkev (SPC) čelí obvineniam z ignorovania núdzových zdravotných opatrení súvisiacich s bojom proti koronavírusu.

Pobúrenie verejnosti vyvolalo pokračovanie v praktikách bozkávania svätých ikon či používania jednej spoločnej lyžice počas aktu prijímania. Tieto rituály boli v rámci preventívnych opatrení zakázané, no niektorí klerici ich napriek tomu nedodržiavali. Po tom, ako Srbsko 15. marca vyhlásilo núdzový stav, sa na internete objavili viaceré videá dokumentujúce ľudí, ktorí počas obradu prijímania pijú z toho istého kalicha či používajú rovnakú lyžicu.

Cirkev však svojich duchovných obraňovala slovami: "Je nezmyselné a mimoriadne zlomyseľné, že tí, čo nechodia do kostola a ani sa nezúčastňujú aktu prijímania, budú od cirkvi očakávať, že svojich veriacich pripraví o to, čo je pre nich najdôležitejšie." Podľa SPC je tvrdenie, že cirkev ohrozuje zdravie obyvateľstva, "čistým klamstvom".

Srbsko doposiaľ potvrdilo 741 prípadov nákazy koronavírusom a 13 úmrtí. Srbský prezident Aleksandar Vučič podľa tlačovej agentúry HINA zvažuje, že v snahe obmedziť šírenie nového koronavírusu zavedie v krajine 24-hodinový zákaz vychádzania. Príslušné rozhodnutie prijme po konzultácii s čínskymi expertmi, ktorí pomáhajú Srbsku pri zvládaní epidémie, informovala v pondelok agentúra HINA.

"Máme najprísnejšie (epidemiologické) opatrenia v Európe, ale nebudeme sa zdráhať zaviesť ani 24-hodinový zákaz vychádzania na dobu 14 dní, ak sa nedostavia lepšie výsledky. Ak nebudeme dodržiavať zavedené opatrenia, toto rozhodnutie sa dá očakávať v najbližších dňoch," vyhlásil Vučič v nedeľu večer v rozhovore pre srbskú televíziu TV Prva. Srbský prezident si v otázke zavedenia zákazu vychádzania nechá poradiť od čínskych expertov, ktorí pôsobia v Belehrade od minulého týždňa.

Srbsko doposiaľ potvrdilo 741 prípadov nákazy koronavírusom a 13 úmrtí; 55 ľudí je na jednotkách intenzívnej starostlivosti a sú napojení na pľúcne ventilátory. Vučič v rozhovore vyjadril obavy, že by v Srbsku mohlo začať pribúdať až 1000 nových prípadov nákazy denne. Začiatkom apríla by Srbsko podľa neho mohlo mať k dispozícii výkonné testovacie laboratórium, ktoré pravdepodobne daruje Belehradu Peking.

Podľa Vučiča Srbsko doposiaľ v rámci boja proti koronavírusu dostáva oveľa väčšiu pomoc od Číny než od Európskej únie, do ktorej by chcel Belehrad vstúpiť. Vyjadril však očakávanie, že pomoc od Bruselu sa zintenzívni a že Srbsku pomôže aj jeho tradičný spojenec Rusko. "Keď sa pýtate, kto nám najviac pomohol, bola to Čína, nie Európa. Od Európy očakávame väčšiu pomoc," vyhlásil Vučič. Moskva už pomoc Srbsku prisľúbila minulý týždeň prostredníctvom hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova. Srbsko už v rámci epidemiologických opatrení úplne uzavrelo svoje hranice, vyhlásilo 90-dňový stav núdze, obmedzilo pohyb obyvateľstva a pozastavilo medzimestské vlakové a autobusové spoje.