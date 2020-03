Tréner Podkonický o konci pri áčku Zvolena: Buď odíde do zahraničia, alebo pomôže mládeži

Po dvoch rokoch končí vo funkcii hlavného trénera! Bývalý úspešný hokejista Andrej Podkonický (41) odchádza od prvého tímu Zvolena po dohode s vedením klubu.

Nie je však vylúčené, že pod Pustým hradom zotrvá, pretože dostal šancu viesť juniorku a byť šéftrénerom mládeže. V hre je aj ponuka zo zahraničia, takže v blízkej dobe by mal mať o svojej budúcnosti jasno.

Bývalý útočník pôsobil vo funkcii hlavného kouča Zvolena dve sezóny a v tejto nedokončenej bol s tímom v nadstavbovej časti Tipsport ligy na šiestej priečke. „Určite sme neboli spokojní s umiestnením a výsledkami počas sezóny, možno aj preto sa vedenie rozhodlo, že si mám od pozície hlavného kouča pri A-tíme na nejaký čas oddýchnuť,“ vyjadril sa na úvod pre Nový Čas Andrej Podkonický.

„Dostal som ponuku viesť juniorku Zvolena a byť aj šéftrénerom mládeže. V blízkej dobe sa rozhodnem, či ostanem doma vo Zvolene, alebo akceptujem inú ponuku. V hre je aj klub zo zahraničia, kde by som mohol byť hlavným trénerom, tak uvidím,“ pokračoval Andrej, ktorý vie, že aktuálna situácia na hokejovom trhu nie je ružová.

„Je to ťažšie ako po minulé roky. Koronavírus úplne zastavil športový život, nič sa nedeje a nikto nevie, kedy sa to skončí a svet sa vráti do normálu. Teraz ani nevieme povedať, kedy sa začne príprava na nový ročník,“ doplnil Podkonický, ktorý je v týchto dňoch taktiež doma a dodržiava nariadené bezpečnostné a hygienické pokyny.