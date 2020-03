Hráč Manchestru City o živote v Anglicku: Bojím sa ísť čo i len na krátku prechádzku

Nemecký futbalový reprezentant Ilkay Gündogan sa iba ťažko vyrovnáva s obmedzeniami súvisiacimi s pandémiou nového koronavírusu.

"Musím priznať, že nie je ľahké sa s tým vyrovnať. Je to výnimočná situácia, ktorá sa dá iba veľmi ťažko uchopiť," citovala stredopoliara Manchestru City agentúra SID. Gündogan nemá ani tušenie, ako dlho bude trvať súčasný stav. S ním spojené obmedzenia sociálnych kontaktov ho však vôbec netešia. "Človek má strach, keď má ísť 15 minút von na prechádzku. A to je pritom paradoxne v Manchestri mimoriadne pekné počasie."

Počas prerušenia Premier League dostal spoločne so spoluhráčom Leroyom Sanem možnosť využívať jedno z fitnescentier. "Cvičím v ňom každý druhý deň. Priestory sú síce pre verejnosť uzavreté, no my dvaja ich môžeme využívať. Môžeme sa tak udržiavať v kondícii," povedal Gündogan.

Podľa jeho informácií by chceli "Citizens" koncom apríla obnoviť tréningový proces. "Pravdupovediac, nedokážem si to v tejto chvíli predstaviť. Neviem, ako by to bolo možné," poznamenal.

Gündogan sa už pred pár dňami aktívne zapojil do boja proti pandémii koronavírusu. Preplatil náklady nákupnej služby, ktorú zriadili hráči amatérskeho klubu SVG Birgden-Langbroich-Schierwaldenrath. Tá vznikla v spolupráci s regionálnymi orgánmi v kraji Heinsberg v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko a pomáha ľuďom, ktorí si nedokážu sami nakúpiť. Gündogan taktiež poslal podporné balíky 150 zdravotným sestrám na jednotkách intenzívnej starostlivosti v troch nemocniciach.