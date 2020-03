Centrum koronavírusu je v USA: Pribudlo 21 000 nových nakazených

Dadsaťjedentisíc nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a 345 úmrtí zaznamenali Spojené štáty za posledných 24 hodín. Informovala o tom v piatok agentúra AFP s odvolaním sa na údaje Univerzity Johnsa Hopkinsa.

Počet nakazených koronavírusom v USA presiahol 100.000, uviedla to na svojom webe americká Univerzita Johnsa Hopkinsa. Na celom svete sa koronavírusom už nakazilo takmer 590.600 ľudí, z toho na 130.860 sa ich už uzdravilo a takmer 27.000 ich zomrelo.





Najvážnejšia situácia je v štáte New York, odkiaľ hlásia viac ako 44.000 nakazených a 519 úmrtí, uvádza agentúra AP. Hospitalizovaných je tam viac ako 6000 osôb, z čoho takmer 1600 je v intenzívnej starostlivosti. Guvernér štátu New York Andrew Cuomo žiadal v piatok zvýšenie kapacity nemocníc v meste New York o ďalších 4000 lôžok a nariadil, aby školy zostali zavreté po dobu ďalších dvoch týždňov.

Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu odobrila v piatok masívny záchranný balík v hodnote viac než dvoch biliónov dolárov pre americkú ekonomiku zasiahnutú koronavírusovou krízou.