Slovenskí zdravotníci zvýšili množstvo preverovaných pacientov: Počet testov na tisícke, zvažujú používanie lieku

Konečne to rastie. Premiér Igor Matovič (46) sa v piatok pochválil tým, že v štátnych laboratóriách sa podarilo zásadne zvýšiť počet testov na koronavírus.

Doposiaľ čelil kritike, keďže mu vyčítali nízke testovanie možných pacientov na COVID-19. Počas celého popoludnia zasadala vláda aj krízový štáb, ktorý rokoval o nových opatreniach počas núdzového stavu na Slovensku. Matovič zároveň avizuje zásadnú pomoc pre podnikateľov a zamestnancov, ktorí môžu čeliť prepúšťaniu.

Po tom, čo Matovič oznámil, že testovať sa budú až tritisícky ľudí denne, sa štátnym laboratóriám podaril prvý medzikrok. Už vo štvrtok dokázali otestovať takmer tisícku ľudí, čím sa dostali na svoju maximálnu kapacitu. „Robilo sa umelo málo testov, a tým pádom sme sa všetci navzájom klamali, že sme na tom super. Omnoho lepšie na zvládnutie krízy je povedať si pravdu, že budeme mať možno dni, keď budeme mať 100 pozitívne testovaných,“ skonštatoval Matovič.

Teraz pribudlo na Slovensku 43 pozitívne testovaných pacientov a očakáva sa, že čísla budú so zvyšujúcim sa počtom testov rásť. Z ďalších pozitívne testovaných sú dve osoby podľa slov premiéra „v rizikovej škále“ teda nad 65 rokov. Do procesu sa zapojilo aj prvé súkromné laboratórium, ktoré spravilo prvých šesťdesiat testov. Celkovo ich súkromníci od budúceho týždňa majú robiť dve tisícky. Celkový počet prípadov na Slovensku je zatiaľ 269. Jeden pacient je na tom veľmi zle, o čom informoval minister zdravotníctva Marek Krajčí.

„Máme jedného pacienta, v kritickom stave a bojuje o svoj život. Je to pacient v rizikovom veku, má množstvo iných ochorení, tak to ochorenie môže dramaticky prebiehať. Má pľúcnu ventiláciu,“ povedal Krajčí. Dôležité podľa Matoviča je, že už máme dosť testov, aby sme pokračovali v maximálnej kapacite laboratórií. „Mali by sme byť zabezpečení na x mesiacov vopred a SAV testuje metódu, aby sme jeden medzi­krok nemuseli vôbec zabezpečovať u farmaceutických spoločností,“ prezradil. Pozornosť verejnosti sa upiera aj na cenu testov.

Po novom stoja 48 eur a hradí ich zdravotná poisťovňa. Matovič vysvetľuje, že ide o dobrú cenu a navrhovali ju laboratóriá po konzultácii s naším ministerstvom. „Ceny išli medzičasom dosť zásadne hore. Škody, ktoré spôsobuje COVID-19 denne, je 70 miliónov eur a my dáme na testy 150-tisíc eur, čo je neporovnateľné,“ povedal Matovič.

Zaujímavé je, že český premiér Andrej Babiš informoval, že sa im vyplatilo podávanie lieku Remdesivir pacientovi v ťažkom stave s tým, že mu to pomohlo. Krajčí tvrdí, že na podobný postup je pripravené aj Slovensko. „Tento liek máme v klinickom protokole, robí to národný klinický tím a snažíme sa naskladniť dostatočné množstvo liekov. Je možné, že ho začneme používať, ja sám som to podpísal,“ dodal.

Pomôcky do nedele

Krajčí uviedol, že na ministerstve zdravotníctva zaviedli online systém, do ktorého budú môcť zdravotnícke zariadenia zapisovať, koľko rúšok potrebujú, a taktiež, koľko ich minuli. Dôvodom je, aby ministerstvo videlo, kde bude treba ďalšie ochranné pomôcky. Premiér deklaroval, že všetkým zdravotníckym zariadeniam, ktoré sa prihlásia do tohto online systému ministerstva, budú ochranné pomôcky dodané do nedele.

Ako bude vyzerať testovanie

Minister Krajčí upozorňuje, že testy nebudú pre všetkých, ale stále budú uprednostňovať pacientov, ktorí majú príznaky choroby. „V prípade, že bude vyhodnotený ako možný pozitívny, tak dostane špeciálny kód a na základe neho bude realizovaný odber, bude pozvaný na odberné miesto. Zároveň tento pacient bude musieť informovať všeobecného lekára a pokiaľ bude pozitívny, tak od toho momentu bude konzultovaný ním. V našom protokole bude, že týchto ľudí bude každý deň kontaktovať ošetrujúci lekár a bude sa zaujímať o ich stav pokiaľ sú v domácej liečbe,“ povedal Krajčí.