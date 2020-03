Uvidíme ešte v tejto sezóne NHL? Sidney Crosby by videl riešenie...

Kapitán hokejistov Pittsburghu Sidney Crosby by sa nebránil myšlienke, aby po prerušení NHL kvôli pandémii koronavírusu začalo rovno play off.

V základnej časti pritom zostáva odohrať ešte 189 zápasov a jednotlivé tímy mali v čase prerušenia ligy odohraný nerovný počet zápasov.

"Samozrejme by bolo dobré sa pokúsiť odohrať čo najviac zápasov. Ale osobne by mi nevadilo, keby rovno začalo play off," povedal Crosby. Penguins patrí tretie miesto v Metropolitnej divízii, do play off by preto v tejto chvíli postúpili.

NHL je prerušená od 12. marca, do konca základnej časti v tej dobe ostávali zhruba tri týždne. Tréningové kempy by sa mohli otvoriť najskôr v máji. Rad amerických štátov však kvôli rýchlemu šíreniu choroby COVID-19 v posledných dňoch siahol k obmedzeniu voľného pohybu obyvateľov.