Británia to nevidí ružovo: Opatrenia na obmedzenie sociálnych kontaktov môžu platiť až 6 mesiacov

Niektoré z opatrení na obmedzenie sociálnych kontaktov, cieľom ktorých je zastaviť šírenie nového koronavírusu SARS-CoV-2, by v Británii mohli platiť až šesť mesiacov.

Vo štvrtok to vyhlásila zástupkyňa hlavného predstaviteľa zdravotníctva pre Anglicko Jenny Harriesová, informovala agentúra Reuters.

"Svedkami opatrení na zníženie sociálneho kontaktu môžeme byť ešte najbližších šesť mesiacov. Nebol by to neočakávaný výsledok," uviedla Harriesová s tým, že odborníci sledujú krivku vývoja pandémie v krajine a začínajú vidieť "určité nádejné pohyby". To však podľa jej slov neznamená, že už je možné "dať nohu dole z plynu".

V Spojenom kráľovstve zaznamenali vo štvrtok po prvý raz vyše 100 mŕtvych za uplynulých 24 hodín v dôsledku nákazy ochorením COVID-19, ktorého pôvodcom je nový druh koronavírusu. Počet obetí sa tak zvýšil zo 475 na 578.

V Británii bolo testovaných na koronavírus už 104.866 ľudí, z nich 93.208 malo negatívne výsledky a 11.568 pozitívne.